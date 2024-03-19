Большинство банков Армении перестанут принимать карты «Мир»

С 30 марта карты российской платежной системы «Мир» перестанут работать в банкоматах и терминалах оплаты банков Армении за исключением банка «ВТБ-Армения». Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя армянской «дочки» ВТБ и источник на платежном рынке.
«С 30 марта пользователям станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах других банков в республике. На работе карт ВТБ (Армения) это никак не отразится», — сказал представитель «ВТБ-Армения», подчеркнув, что его банк будет по-прежнему работать с картами «Мир».
Владельцы «Мира» смогут и дальше снимать наличные в банкоматах «ВТБ-Армения» и оплачивать услуги в онлайн-банке. В Армении работают 53 отделения ВТБ (22 из которых в Ереване) и 190 банкоматов кредитной организации.
«Платежная система „Мир“ на своей стороне не ограничивает работу с зарубежными партнерами. Однако решение о приеме карт „Мир“ в сети своих устройств банки других государств принимают самостоятельно», — отметил НСПК.
В феврале 2024 года США ввели блокирующие санкции против НСПК (оператора платежной системы «Мир»). На момент введения ограничений карты «Мир» продолжали работать в Казахстане, Беларуси, Венесуэле, Вьетнаме, Абхазии, Южной Осетии, Киргизии, Таджикистане и на Кубе. Недавно о прекращении работ с картами «Мир» сообщил казахстанский Bereke Bank — бывшая «дочка» «Сбера».