Большинство банков Армении перестанут принимать карты «Мир»

«С 30 марта пользователям станут недоступны безналичная оплата в POS-терминалах и снятие наличных в банкоматах других банков в республике. На работе карт ВТБ (Армения) это никак не отразится», — сказал представитель «ВТБ-Армения», подчеркнув, что его банк будет по-прежнему работать с картами «Мир».