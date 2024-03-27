LEGO попросила полицию США не использовать головы желтых человечков для скрытия лиц преступников

Компания LEGO обратилась к американской полиции с просьбой прекратить использование голов желтых человечков из их наборов для цензурирования лиц задержанных преступников.
«LEGO Group обратилась к нам и вежливо попросила воздержаться от использования ее интеллектуальной собственности в наших соцсетях, что мы, конечно же, понимаем и будем соблюдать. Сейчас мы изучаем другие способы публикации контента, которые были бы интересны нашим подписчикам», — сообщили сотрудники полиции калифорнийского города Марриета.
Ранее в сети разошелся аккаунт департамента полиции, который выкладывает фотографии задержанных, меняя их лица головами LEGO-человечков.
В департаменте объяснили, что новый закон Калифорнии с 1 января 2024 года запрещает им публиковать фотографии подозреваемых и фотороботы. Полицейские также уточнили, что таким образом защищают подозреваемых и их семьи от потенциального унижения.
Помимо фигурок LEGO, на головах предполагаемых преступников также оказывались изображения персонажей мультфильмов, например Шрека и Осла. Аккаунт вызвал смешанную реакцию среди пользователей сети. Одни посчитали, что это забавный способ обойти закон, а другие заявили, что юмор неуместен и анонимность только помогает нарушителям.