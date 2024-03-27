LEGO попросила полицию США не использовать головы желтых человечков для скрытия лиц преступников

«LEGO Group обратилась к нам и вежливо попросила воздержаться от использования ее интеллектуальной собственности в наших соцсетях, что мы, конечно же, понимаем и будем соблюдать. Сейчас мы изучаем другие способы публикации контента, которые были бы интересны нашим подписчикам», — сообщили сотрудники полиции калифорнийского города Марриета.