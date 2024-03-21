Посмотрите, как полицейские из Калифорнии прячут лица задержанных за головами LEGO-человечков

В сети завирусился аккаунт калифорнийского департамента полиции, который выкладывает фотографии задержанных, меняя их лица головами LEGO-человечков.
Департамент объяснил, что новый закон Калифорнии с 1 января запрещает им публиковать фотографии подозреваемых и фотороботы. Полицейские также уточнили, что таким образом защищают подозреваемых и их семьи от потенциального унижения.
«Наша цель — информировать граждан о том, что происходит в городе, в котором мы все живем, а также о работе, которую полицейский департамент выполняет в интересах граждан», — говорится в посте.
«Прошлой ночью полицейские отреагировали на сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием припаркованного транспортного средства. По прибытии на месте происшествия было установлено, что водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения».
«Субботний вечер, почти полночь, и вы проезжаете мимо Лос-Аламоса и 215-го шоссе. Внезапно вы ощущаете восхитительный запах. Да, вы понимаете, о чем я говорю. От этого никуда не деться. Вы наконец-то продвинулись достаточно далеко в очереди, чтобы оформить свой заказ, и вас распирает от предвкушения. Вы так близко… почти подошли к окошку оплаты, а затем очередь останавливается. Она не движется. Вы застряли. Как назло, водитель перед вами полностью в отключке за рулем».
«Прошлой ночью полицейские были отправлены в местный ресторан после получения звонков о том, что мужчина и женщина находились внутри предприятия, вели себя подозрительно и, по-видимому, находились в состоянии алкогольного опьянения».
«На прошлой неделе, около 10 часов вечера, местный житель сделал короткую остановку на рынке. Его самой большой ошибкой было оставить свой Ford 150 заведенным с ключами в замке зажигания. Мы все знаем, к чему это приводит. Автомобиль угнали. В течение 5 минут полицейский обнаружил транспортное средством, а еще через несколько минут Брайан оказался в наручниках».
«На прошлой неделе полицейские участвовали в прятках в районе Мэдисон-авеню и Мурриета-Хот-Спрингс-роуд. К счастью для офицеров, им удалось с помощью GPS определить местонахождение подозреваемого. Тот украл телефон жертвы, что позволило отследить его».
«Недавно полицейские были направлены на сообщение о магазинной краже, которая только что произошла в районе Мэдисон-авеню. Полицейских остановили и сообщили, что двое мужчин украли корзину, полную товаров. Затем мужчины погрузили свои вещи в автомобиль и попытались покинуть этот район. Полицейские быстро смогли обнаружить уезжающий автомобиль и остановили его».
«Прошлой ночью офицеры были направлены на вызов о транспортном средстве, которое столкнулось с электрической коробкой и перекатилось через забор. Полицейские прибыли на место и увидели водителя, который, к удивлению, делал отжимания рядом со своей машиной. Полицейские провели стандартный полевой тест на трезвость и определили, что мужчина находился под воздействием психостимуляторов».
«Прошлой ночью полицейские заметили мужчину, совершавшего вечернюю прогулку возле оживленного перекрестка. Проблема была в том, что он решил заняться спортом посреди проезжей части, что создало опасность для движения, поскольку его чуть не сбили несколько автомобилей. Полицейские связались с мужчиной и благополучно перенесли его на тротуар. Мужчина заявил, что находится на испытательном сроке за то, что ранее проносил наркотики в тюрьму. Полицейские провели обыск и обнаружили наркотические средства».
Однако, несмотря на то что закон принят был недавно, полицейские уже несколько лет закрывают лица подозреваемых изображениями, начиная с эмодзи, заканчивая Шреком.
«Если на вас надета футболка со Шреком и соответствующие туфли, это не значит, что вы можете зайти в „Таргер“ и вести себя как огр со своим другом».
«„Шрек и Осел отправились в очередное приключение“. Они сработались вместе, чтобы припрятать товаров на сумму более 1800 долларов и просто выйти из магазина».
В комментариях под постами департамента мнения о головах LEGO-человечков разделились. Одни считают, что это забавный способ обойти закон, а другие утверждают, что юмор неуместен и анонимность только помогает нарушителям. «Не все арестованные виновны, и однажды на их месте можете быть вы», — добавил один из пользователей, поддерживающий действия полиции.