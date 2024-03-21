Посмотрите, как полицейские из Калифорнии прячут лица задержанных за головами LEGO-человечков

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«Субботний вечер, почти полночь, и вы проезжаете мимо Лос-Аламоса и 215-го шоссе. Внезапно вы ощущаете восхитительный запах. Да, вы понимаете, о чем я говорю. От этого никуда не деться. Вы наконец-то продвинулись достаточно далеко в очереди, чтобы оформить свой заказ, и вас распирает от предвкушения. Вы так близко… почти подошли к окошку оплаты, а затем очередь останавливается. Она не движется. Вы застряли. Как назло, водитель перед вами полностью в отключке за рулем».