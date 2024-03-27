Вышел новый трейлер сериала «Хроники Спайдервика»

Стриминг Roku показал новый трейлер фантастического сериала «Хроники Спайдервика» с Кристианом Слейтером. Премьера шоу состоится 19 апреля 2024 года.
Сериал, основанный на одноименной серии книг Тони ДиТерлицци и Холли Блэк, расскажет о 15-летних близнецах Джареде и Саймоне и их сестре Мэллори, которые переезжают в родовое поместье вместе со своей матерью Хелен.
По воле случая Джаред узнает о существовании фантастического мира, населенного магическими существами — феями и ограми. Вооружившись путеводителем, полученным по наследству от их предка, подростки будут противостоять зловещей силе, которая стремится стереть грань между двумя мирами и подчинить себе человечество.
Помимо Слейтера, известного по ролям в «Имени розы», «Смертельном влечении», «Настоящей любви» и «Интервью с вампиром», в актерский состав вошли Джой Брайант, Ноа Коттрелл, Лайон Дэниелс, Михала Фейт Ли и Джек Дилан Грейзер. Шоураннерами выступили Арон Илай Колейт («Герои») и Кэт Койро («Бруклин 9-9»).
Ранее сериал должен был выйти на стриминге Disney+, однако компания отказалась от уже отснятого проекта в рамках сокращения расходов.