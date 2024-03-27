Вышел новый трейлер сериала «Хроники Спайдервика»

По воле случая Джаред узнает о существовании фантастического мира, населенного магическими существами — феями и ограми. Вооружившись путеводителем, полученным по наследству от их предка, подростки будут противостоять зловещей силе, которая стремится стереть грань между двумя мирами и подчинить себе человечество.