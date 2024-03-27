Spotify стал платформой для видеокурсов. Музыкальный стриминг запустил новый сервис среди пользователей из Великобритании, сообщает TechCrunch.
Первые два видеоурока можно получить бесплатно, а полный курс обойдется в среднем по цене от 20 до 80 фунтов стерлингов. На данный момент цены одинаковы для всех пользователей — обычных и с премиум-подпиской.
На видеокурсах предлагают обучиться созданию музыки, пользованию Excel, выпечке хлеба и преподаванию. TechCrunch называет платформу чем‑то средним между YouTube, мастер-классом и LinkedIn Learning. Некоторые курсы могут предложить дополнительный материал, хотя это будет скорее дополнительная документация, а не тесты или задания.
Издание пишет, что Spotify намерен диверсифицировать бизнес и проложить путь к более стабильной и высокой прибыли. Лондонский директор по продуктам образовательного бизнеса Мохит Джитани не скрывает, что компания хочет «в первую очередь понять спрос», в будущем сервис намерены сделать более привлекательным и захватывающим.
По данным Spotify, около половины подписчиков Spotify Premium слушали подкасты на тему образования или самопомощи. Ранее стриминг также попробовал интегрировать видео: в нем появились клипы, которые можно смотреть прямо в приложении.