TikTok и Spotify решили потеснить Instagram* и YouTube. Что они сделали?

Сервис с короткими роликами TikTok и музыкальный стриминг Spotify осваивают новые функции, которые пересекаются с двумя гигантами — Instagram* и YouTube. Первый хочет запустить соцсеть с фотографиями, а второй — добавить просмотр клипов.
Портал TheSpAndroid обнаружил в файлах бета-версии TikTok для Android код, по которому можно предположить, что соцсеть намерена выпустить отдельно приложение для постинга снимков. Сервис может получить название TikTok Photos.
В одной из строк кода написано, что «TikTok Photos скоро запустится», в других пользователям предлагается делиться своими публикациями на платформе. Основное приложение TikTok якобы позволит синхронизировать фотографии с профилем в новом.
Дата релиза не указана. Представители компании официальных комментариев не давали.
Spotify уже сделал обновление, доступное пока что в 11 странах — и среди них нет США. В приложении появился ограниченный каталог клипов, доступный в подписке Premium. Можно посмотреть видео Эда Ширана, Бейонсе, Дуа Липы, Doja Cat, Ice Spice, Aluna и Asake.
При включении трека видео запускается автоматически, а под ним располагается кнопка «Переключиться на аудио». Приложение не перебрасывает пользователя на ютуб или куда‑либо еще — ролик загружен на саму платформу.
Руководитель отдела по работе с потребителями Spotify Стен Гармарк поделился, что сейчас в каталоге музыкальных видео Spotify загружены тысячи работ. На вопрос о гонорарах музыкантам при воспроизведении клипа компания не ответила.
Видеоформат в Spotify начал появляться давно: там уже есть подкасты и короткие вертикальные ролики для общения артистов с поклонниками. Стриминг заявляет, что выпустил встроенные клипы в рамках бета-тестирования, но пользователь Reddit из Польши заметил нововведение в декабре 2023 года.
Встроенные клипы в конкуренте Spotify Apple Music появились в 2016 году. У YouTube Music тоже имеется эта функция, учитывая, что главный ее сервис — это видео.
В 2023-м стало известно, что Тейлор Свифт заработала на стриминге более 100 млн долларов за год. А TikTok тем временем грозит закрытие в США из‑за давления властей.
* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.