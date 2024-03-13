TikTok и Spotify решили потеснить Instagram* и YouTube. Что они сделали?

Видеоформат в Spotify начал появляться давно: там уже есть подкасты и короткие вертикальные ролики для общения артистов с поклонниками. Стриминг заявляет, что выпустил встроенные клипы в рамках бета-тестирования, но пользователь Reddit из Польши заметил нововведение в декабре 2023 года.