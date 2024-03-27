Джереми Аллен Уайт может сыграть Брюса Спрингстина в фильме от A24

Джереми Аллен Уайт, известный по главной роли в сериале «Медведь», обсуждает участие в картине о создании альбома «Nebraska» легенды рок-н-ролла Брюса Спрингстина, передает Variety.
Издание подчеркивает, что финальный контракт с актером пока не был подписан. Режиссером фильма под названием «Deliver Me from Nowhere» может стать Скотт Купер, снявший картины «Из пекла», «Черная месса», «Недруги» и «Всевидящее око». Студия A24 также обсуждает участие в проекте.
Лента станет адаптацией книги «Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska» Уоррена Зейнса 2023 года. Сюжет проекта рассказывает о записи музыкантом его 6-го альбома, который ознаменовал новый, более мрачный и упрощенный период в творчестве артиста. Спрингстин записал «Nebraska» на магнитофон с четырьмя дорожками за несколько лет до выхода своего мегахита «Born in the U.S.A.».
На данный момент Уайт занят на съемках 3-го сезона сериала о шеф-поваре из Чикаго «Медведь», который уже продлили на 4-й сезон. Обе части будут снимать одновременно.