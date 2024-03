Джереми Аллен Уайт может сыграть Брюса Спрингстина в фильме от A24

Лента станет адаптацией книги «Deliver Me from Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska» Уоррена Зейнса 2023 года. Сюжет проекта рассказывает о записи музыкантом его 6-го альбома, который ознаменовал новый, более мрачный и упрощенный период в творчестве артиста. Спрингстин записал «Nebraska» на магнитофон с четырьмя дорожками за несколько лет до выхода своего мегахита «Born in the U.S.A.».