Музыкальный продюсер Родни Джонс обвинил актера Кьюбу Гудинга-мл. в домогательствах

Ранее Гудинг-мл. уже сталкивался с обвинениями в харрасменте. Он признал себя виновным в том, что в 2018 году поцеловал работницу нью-йоркского ночного клуба. Также однажды актеру удалось урегулировать жалобу на домогательства в досудебном порядке.