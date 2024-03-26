Музыкальный продюсер Родни Джонс обвинил актера Кьюбу Гудинга-мл. в домогательствах

Американский музыкальный продюсер Родни Джонс, ранее обвинивший Шона Комбса в домогательстве, выдвинул аналогичные обвинения в адрес актера Кьюбы Гудинга-мл. Об этом сообщил NBC News.
По словам Джонса, звезда «Джерри Магуайера» и «Снежных псов» напал на него, когда находился на яхте Комбса в январе 2023 года. Он якобы «начал трогать, щупать и ласкать ноги» продюсера, включая бедра около паха.
Также Гудинг-мл., как заявил Джонс, прикасался к его пояснице около ягодиц и плечам. Это заставило продюсера «чувствовать себя крайне неуютно» и отстраняться от актера.
«Он [Джонс] отверг его [Гудинга-мл.] ухаживания, но мистер Гудинг-мл. не останавливался, пока мистер Джонс с силой не оттолкнул его», — заявили в иске в окружной суд на Манхэттене адвокаты Джонса.
Ранее Гудинг-мл. уже сталкивался с обвинениями в харрасменте. Он признал себя виновным в том, что в 2018 году поцеловал работницу нью-йоркского ночного клуба. Также однажды актеру удалось урегулировать жалобу на домогательства в досудебном порядке.
Ранее Родни Джонс, также известный как Лил Род, обвинил рэпера Пи Дидди (Шон Комбс) в принуждении к интимной связи с секс-работницами. Музыкант, по словам Джонса, также некорректно прикасался к нему и однажды накачал наркотиками.