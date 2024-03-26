Фонд Уилла и Джады Смит закроется из‑за падения донатов после скандала на «Оскаре»

Благотворительная организация The Will And Jada Smith Family Foundation закроется из‑за недостатка финансирования со стороны больших спонсоров, передает Variety.
По информации издания, после инцидента на церемонии премии «Оскар» в 2022 году, когда Уилл Смит ударил комика Криса Рока после шутки о его жене Джаде, публичный имидж актера сильно пострадал, из‑за чего многие большие благотворители прекратили свои пожертвования в фонд.
Судя по налоговым документам организации, ее поступления сократились с 1,7 млн долларов в 2020 году и 2,1 млн в 2021 году до 365 тыс. долларов в 2022-м. В числе ушедших спонсоров — компании American Airlines и Creative Artists Agency.
Близкий к фонду источник Variety рассказал, что звездная пара планирует закрывать организацию, основанную ими в 1996 году, но продолжит благотворительную деятельность в частном порядке. Фонд Уилла и Джады Смит помогал детям и подросткам из неблагополучных семей.