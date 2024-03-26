Фонд Уилла и Джады Смит закроется из‑за падения донатов после скандала на «Оскаре»

В 2022 году на церемонии «Оскар» ведущий Крис Рок пошутил над бритой головой Джады Пинкетт Смит, после чего ее муж Уилл Смит поднялся на сцену, дал комику пощечину и уже из зала выкрикнул, чтобы тот не смел произносить имя его жены. Позже актер публично извинился перед Роком.