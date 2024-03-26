Фонд Уилла и Джады Смит закроется из‑за падения донатов после скандала на «Оскаре»

Вчера в 23:01
Изображение: YouTube

Благотворительная организация The Will And Jada Smith Family Foundation закроется из‑за недостатка финансирования со стороны больших спонсоров, передает Variety.

По информации издания, после инцидента на церемонии премии «Оскар» в 2022 году, когда Уилл Смит ударил комика Криса Рока после шутки о его жене Джаде, публичный имидж актера сильно пострадал, из‑за чего многие большие благотворители прекратили свои пожертвования в фонд.

Судя по налоговым документам организации, ее поступления сократились с 1,7 млн долларов в 2020 году и 2,1 млн в 2021 году до 365 тыс. долларов в 2022-м. В числе ушедших спонсоров — компании American Airlines и Creative Artists Agency.

Близкий к фонду источник Variety рассказал, что звездная пара планирует закрывать организацию, основанную ими в 1996 году, но продолжит благотворительную деятельность в частном порядке. Фонд Уилла и Джады Смит помогал детям и подросткам из неблагополучных семей.

В 2022 году на церемонии «Оскар» ведущий Крис Рок пошутил над бритой головой Джады Пинкетт Смит, после чего ее муж Уилл Смит поднялся на сцену, дал комику пощечину и уже из зала выкрикнул, чтобы тот не смел произносить имя его жены. Позже актер публично извинился перед Роком.

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