Глеб Три Дня Дождя: «Русские обладают особенной мутацией в ДНК»

Глеб Три Дня Дождя считает, что у русских есть «некоторая особенная мутация». «Она называется „Сила в правде“», — пояснил рок-музыкант в посте в телеграм-канале.
На фоне теракта в «Крокус Сити Холле» артист обратился к подписчикам и решил сказать им несколько важных слов.
«Хочу донести сегодня кое‑что серьезное, и финальную мысль, и заключение на сегодняшний день для каждого подписчика. Свое мнение, которое сформировалось за последние два года фундаментально и абсолютно», — сопроводил он текстом скриншот из переписки с подругой.
В переписке девушка благодарит Глеба Викторова за поддержку, создание чувства спокойствия и защищенности.
На это солист «Три дня дождя» отвечает: «Ты будешь под защитой до тех пор, пока генетика русского народа в нас еще сохраняется. Именно мы искоренили нацизм и Национал-социалистическую партию Германии».
«В нас течет кровь тех самых чуваков, которые целовали своих жен и отправлялись со Своими туда, где происходит зло», — продолжает лидер группы.
«Многие этого не понимают, но мы обладаем некоторой особенной мутацией в ДНК. Она называется „Сила в правде“», — заканчивается переписка.
В беседе с Лешей Горбашем Викторов говорил, что обвинения в репродуктивном насилии на него не повлияли.
«Взять вот этот псевдосюжет, который при этом клевета, я не виновен. В прошлом году у нас в туре в городе N была тысяча человек. После того как я вышел из рехаба и была огласка этой истории, людей на концертах стало в три раза больше. Получается, в плане меня это не работает в нашей стране. И слава богу. Потому что любой человек может сказать что‑нибудь про любого артиста. И, не разобравшись в ситуации, его могут отменить. Вы что, с ума сошли? Я рад, что такого нет», — делился он.