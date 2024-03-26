Глеб Три Дня Дождя: «Русские обладают особенной мутацией в ДНК»

«Взять вот этот псевдосюжет, который при этом клевета, я не виновен. В прошлом году у нас в туре в городе N была тысяча человек. После того как я вышел из рехаба и была огласка этой истории, людей на концертах стало в три раза больше. Получается, в плане меня это не работает в нашей стране. И слава богу. Потому что любой человек может сказать что‑нибудь про любого артиста. И, не разобравшись в ситуации, его могут отменить. Вы что, с ума сошли? Я рад, что такого нет», — делился он.