Глеб «Три дня дождя»: «Ненавижу современное общество и эпоху, в которую мы живем»

— Могу рассказать из личного опыта. Взять вот этот псевдосюжетВ 2023 году артиста обвинили в «репродуктивном насилии», но дальше ролика на ютубе дело не пошло. Сам Глеб отверг все обвинения еще тогда: «Это верх морального разложения рассудка у людей и СМИ, которые распространяют такую лживую информацию без проверки»., который при этом клевета, я не виновен. В прошлом году у нас в туре в городе N была тысяча человек. После того, как я вышел из рехаба и была огласка этой истории, людей на концертах стало в три раза больше. Получается, в плане меня это не работает в нашей стране. И слава богу. Потому что любой человек может сказать что‑нибудь про любого артиста. И, не разобравшись в ситуации, его могут отменить. Вы что, с ума сошли? Я рад, что такого нет. Взять того же Кевина Спейси — клевета на клевете. Джонни Депп — сколько лет карьеры он потерял до разбирательства? Я ненавижу современное общество и эпоху, в которую мы живем.