Глеб «Три дня дождя»: «Ненавижу современное общество и эпоху, в которую мы живем»

«Три дня дождя» — один из самых заметных рок-проектов русскоязычной сцены начала двадцатых. Его лидер Глеб Викторов вышел из хип-хопа, но большое имя сделал именно на тревожной гитарной музыке, как правило, посвященной грустным отношениям с девушками. В 2023 год он входил уже большой звездой — с миллионами на стримингах и концертами-тысячниками.
А в прошлом году прошел через «рокстар»-испытания. В июне 2023-го после сорванного из‑за состояния Глеба концерта в Екатеринбурге стало известно о временной заморозке проекта, а чуть позже — и о том, что Викторов пройдет через рехаб. Вторая половина прошлого года также сопровождалась чередой скандалов, о которых мы поговорили и в этом интервью.
Осенью у него вышел альбом «Melancholia» — одновременно самый личный и взрослый альбом «Трех дней дождя», автор которого был уже не только грустным романтиком, но и постепенно осваивающимся во взрослой (тоже не всегда радостной) жизни молодым человеком.
1 марта вышел совместный с Polnalyubvi сингл «Температура» — первая песня «ТДД» в этом году, с промо которой помогает HiFi-стриминг «Звук».
Что такое «Три дня дождя»: группа или сольный проект Глеба?
— Ты сейчас улетаешь в отпуск. Это первый осознанный отдых за несколько лет?
— Скорее, в принципе первый. Сначала у меня не было денег. Потом они появились, но я был невыезднымВ 2021 году Глеба не выпустили из России из‑за неоплаченного штрафа в одну тысячу рублей., потом была уголовная статьяАртист был признан виновным в вождении в нетрезвом виде. Но из‑за ошибки в судебной базе он продолжал находиться в ней и после истечения срока наказания, из‑за чего не мог получить загранпаспорт., и вот только сейчас получил загранпаспорт. Могу себе позволить уехать на какой‑то промежуток времени.
— Какие планы?
— Не знаю, я первый раз еду отдыхать, братан. Пока что в голове просто мысли про телефон в авиарежиме, пляж и море.
— Ты легко отключаешься от интернета?
— Да. У меня уже есть опыт отключения от соцсетей. Когда отсыпаюсь после масштабных четырех дней подряд в Москве — например, когда было сразу несколько концертов в «16 тоннах». Могу не открывать телеграм и классно себя чувствовать.
— Как ты сам определяешь проект «Три дня дождя»? Это группа или чисто твоя музыка?
— Изначально именно моя. Потом в моей жизни появился ДаняДаниил Баслин — гитарист «Три дня дождя».. И он как профессиональный гитарист сделал многие вещи намного грамотнее, чем они звучали раньше. Потом появился лейбл Izba и мы сделали более продаваемый продукт. Но, конечно, это моя музыка.
— Нет ли проблем в общении с Даней из‑за того, что многие воспринимают «Три дня дождя» только как Глеба Викторова?
— Наоборот. Даня — аскет и не любит публичность. Ни разу не было разговоров в духе: «Это моя песня!» — «Нет, моя!» Мне очень повезло в этом плане.
Почему музыка ничего никому не должна, а института репутации не существует
— Прошлогодняя «Меланхолия» показалась мрачным релизом, который хорошо отражал твой 2023 год. А как ты сам воспринимаешь этот альбом?
— Музыка ничего никому не должна. Что бы автор ни писал, его альбом апостериори будет отражением его жизни в конкретный момент. Если он, конечно, что‑то вкладывает в свою музыку. Мы не говорим про чуваков, которым пишут альбомы, само собой.
Если отмотать время назад, мой первый альбом «Любовь, аддикция и марафоны» — тоже отражение моей души и настроения с 2019 по 2020 годы. «Когда ты откроешь глаза» — 2020-й и 2021-й. «Байполар» — начало 2022 года. И так вышло, что «Меланхолия» — про период, когда я познакомился с запрещенными веществами на свой день рождения в 2022-м. Весь альбом построен на этом. Мой первый релиз про эмоцию не к другому человеку, а к веществам. Само собой, это отражение моего состояния.
Только я же не пою в лоб о том, чем занимался. Все это завуалировано через обращение к женщине.
— А с ростом ожиданий от аудитории подход к музыке меняется?
— Конечно. Когда я писал первый альбом, позволял себе все. Вся эта полнейшая чушь про «*** **** [сплю с тобой] всю ночь». Сейчас я, естественно, такого не делаю.
— Что думаешь про институт репутации в России?
— Могу рассказать из личного опыта. Взять вот этот псевдосюжетВ 2023 году артиста обвинили в «репродуктивном насилии», но дальше ролика на ютубе дело не пошло. Сам Глеб отверг все обвинения еще тогда: «Это верх морального разложения рассудка у людей и СМИ, которые распространяют такую лживую информацию без проверки»., который при этом клевета, я не виновен. В прошлом году у нас в туре в городе N была тысяча человек. После того, как я вышел из рехаба и была огласка этой истории, людей на концертах стало в три раза больше. Получается, в плане меня это не работает в нашей стране. И слава богу. Потому что любой человек может сказать что‑нибудь про любого артиста. И, не разобравшись в ситуации, его могут отменить. Вы что, с ума сошли? Я рад, что такого нет. Взять того же Кевина Спейси — клевета на клевете. Джонни Депп — сколько лет карьеры он потерял до разбирательства? Я ненавижу современное общество и эпоху, в которую мы живем.
— Ты в телеграме писал про пятилетие проекта «Три дня дождя» в этом году. При этом ты до сих пор иногда отвечаешь там же «бывшим друзьям», которые винили тебя в том, что ты от них отвернулся. Почему тебя это задевает?
— Во-первых, у меня в жизни произошло много событий, где эти так называемые друзья должны были присутствовать. И грубо говоря, их там не было. Паре друзей в кавычках не понравилось, что я кого‑то не упомянул в интервью. Меня это задевает, потому что я ранимый ******* [дурак]. Человек же мог промолчать и не писать чушь в своем телеграм-канале. Но нет.
Как будто я должен был вспомнить всех, с кем бухал. Что это за глупости? Конечно, нет. Ведут себя как обиженные женщины, которых на свадьбе бросил жених. Друзья появились только в последнее время, до этого была просто какая‑то богемная тусовка.
— Самое неприятное, что ты читал о себе в интернете за последний год?
— Самое дикое — люди продолжают повторять, что я продюсерский проект. Меня это раздражает. И один персонаж говорил, что у него есть стопроцентная инфа про то, что я не лежал в рехабе, а просто закрылся в квартире, «люди ему рассказали». Я три месяца писал эти задания [из программы рехаба], поднимался в 8 утра и так далее — и все это продюсерское говно? Это бесит. Сейчас уже все равно, в моменте задело.
Жизнь после рехаба
— Как ты относишься к фразе «бывших наркоманов не бывает»?
— Есть чуваки в ремиссии. И есть такие, как Баста, которые в принципе не зависимые, а потом ходят и рассказываютВасилий Вакуленко в интервью рассказывал о том, что в начале нулевых самостоятельно отказал от употребления любых запрещенных веществ., что «нужно просто брать себя в руки». Я общаюсь с зависимыми людьми из индустрии. Имен называть не буду, но у всех примерно одни и те же темы.
— Какие?
— Трезвость, срывы. Но не зависимый человек не сможет понять мысли зависимого. Все это бесконечное лечение, отношения с близкими. Даже какие‑то бытовые вещи, которые трудно пережить. Вот ты просто сидишь дома. Но твоим близким взбрело в голову, что ты сошел с ума. А ты просто ничего не делал. И вот открываешь дверь, и ты опять в рехабе. И всем все равно, что завтра концерт. А ты ничего с этим сделать не можешь.
Музыка будущего
— Нет желания пойти влево-вправо от звука, который был в последние пару лет?
— Налево всегда хочется ходить, братан. Но пока буду решать вопросы со своим лейблом, артистов поднять. Альбом не думаю писать. Но в марте вместе с HiFi-стримингом «Звук» выйдет крутой спецпроект. Они классные ребята, сделаем масштабную кампанию с крутой презентацией — детали пока оставим в секрете.
— Что за история с лейблом?
— У меня есть два артиста, имена пока оставим в секрете. Мы с ними укомплектуем все и будем презентовывать. Это абсолютно не музыка «Трех дней дождя», мне было неинтересно заниматься с другими артистами той же фигней, что я делаю сам.
— Ты вот назвал это «фигней». А нет ощущения, что ты сильно повлиял на звучание русскоязычной сцены последних лет?
— Да. Именно поэтому стараюсь откреститься от этого. Я все больше ухожу в другие жанры. Стандартный рок — уже зашквар. Во всех жанрах ищем самый лакомый кусок и делаем мэшап.
— За какими жанрами будущее?
— С появлением формата коротких видео все изменилось. Помнишь как фонк появился в 2017 году? И все такие: «Фу, что это такое вообще». А сейчас 2024 год — и фонк имеет всех во все щели. И мне кажется, что будущее — если откидывать влияние нейросетей, которые нас убьют — как раз за электронщиной. А в какую степь они пойдут — уже сами решат.
— Чего хочешь от 2024 года?
— Собрать «Мегаспорт» осенью, выпустить ипишку, запустить творческое объединение. Найти своих и успокоиться. И выжить — но это низменно.