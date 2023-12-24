Новый корпус Третьяковки откроется в следующем году выставкой передвижников

Новый корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной откроется в 2024 году. Об этом сообщает The Art Newspaper Russia со ссылкой на пресс-службу музея.
Точная дата открытия пока не сообщается, но работы в здании перешли в завершающую стадию. Уже закончен фасад, придуманный Сергеем Чобаном и бюро Speech.
Глава госкомпании-заказчика строительства Карен Оганесян сказал, что строительные работы закончатся в к весне, потом помещения будут «обживаться и наполняться».
Новый корпус Третьяковки откроется выставкой «Передвижники». Она объединит работы почти всех важных русских художников второй половины XIX века, создававших произведения жанровой живописи. Среди них — Виктор Васнецов, Иван Крамской, Владимир Маковский, Григорий Мясоедов, Василий Перов, Илья Репин, Алексей Саврасов, Василий Суриков. Кроме жанров на выставке будут портреты, пейзажи и религиозная живопись.
Новое здание галереи на Кадашевской набережной планируют с 2007 года. Его концепция и проектная документация неоднократно менялись. В 2013 году был проведен закрытый конкурс, семь компаний-участниц представили свои проекты анонимно, под цифровыми кодами. Дальнейшие скандалы с отставкой руководства галереи и завышением стоимости строительства превратили объект в типичный долгострой.