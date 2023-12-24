Новый корпус Третьяковки откроется в следующем году выставкой передвижников

Новое здание галереи на Кадашевской набережной планируют с 2007 года. Его концепция и проектная документация неоднократно менялись. В 2013 году был проведен закрытый конкурс, семь компаний-участниц представили свои проекты анонимно, под цифровыми кодами. Дальнейшие скандалы с отставкой руководства галереи и завышением стоимости строительства превратили объект в типичный долгострой.