Москалькова: «Совершенно недопустимо применение пыток к задержанным и обвиняемым»

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила о недопустимости применения пыток в отношении задержанных. Таким образом она ответила на вопрос журналистов, связанный с терактом в «Крокус Сити Холле», отмечает Ura.ru.
«Несмотря на то что задержание преступников бывает в очень острой форме и уголовный закон предусматривает, что действия при задержании, связанные с нанесением вреда, не влекут ответственности, совершенно недопустимо применение пыток к задержанным и обвиняемым», — прокомментировала Москалькова журналистам.
«Любые процессуальные оперативные действия нужно проводить в соответствии с законом», — добавила она.
25 марта пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать травмы обвиняемых в совершении теракта. «Нет, я оставляю без ответа этот вопрос», — произнес он.
24 марта подозреваемые были доставлены в суд. У троих из них на лице заметили синяки и следы крови. 19-летнего Мухаммадсобира Файзова в зал привезли на скорой в сопровождении врачей, решение суда он слушал на кресле-каталке, с катетером и мочеприемником.
30-летнему Саидакрами Рачабализоде при задержании отрезали ухо, его также пытались заставить съесть обрубок.