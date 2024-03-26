Москалькова: «Совершенно недопустимо применение пыток к задержанным и обвиняемым»

Сегодня в 11:22

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила о недопустимости применения пыток в отношении задержанных. Таким образом она ответила на вопрос журналистов, связанный с терактом в «Крокус Сити Холле», отмечает Ura.ru.

«Несмотря на то что задержание преступников бывает в очень острой форме и уголовный закон предусматривает, что действия при задержании, связанные с нанесением вреда, не влекут ответственности, совершенно недопустимо применение пыток к задержанным и обвиняемым», — прокомментировала Москалькова журналистам.

«Любые процессуальные оперативные действия нужно проводить в соответствии с законом», — добавила она.

25 марта пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать травмы обвиняемых в совершении теракта. «Нет, я оставляю без ответа этот вопрос», — произнес он.

24 марта подозреваемые были доставлены в суд. У троих из них на лице заметили синяки и следы крови. 19-летнего Мухаммадсобира Файзова в зал привезли на скорой в сопровождении врачей, решение суда он слушал на кресле-каталке, с катетером и мочеприемником.

30-летнему Саидакрами Рачабализоде при задержании отрезали ухо, его также пытались заставить съесть обрубок.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами