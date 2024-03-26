Москалькова: «Совершенно недопустимо применение пыток к задержанным и обвиняемым»

24 марта подозреваемые были доставлены в суд. У троих из них на лице заметили синяки и следы крови. 19-летнего Мухаммадсобира Файзова в зал привезли на скорой в сопровождении врачей, решение суда он слушал на кресле-каталке, с катетером и мочеприемником.