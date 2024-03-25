Власти Петербурга возьмут под особый контроль места проживания мигрантов

Власти Петербурга возьмут под особый контроль места компактного проживания работающих иностранцев. Мера станет частью «нового формата противодействия террористической угрозе», сообщили РБК в пресс-службе города.
Усиленные меры безопасности введут на фоне теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». В Петербурге также усилится контроль на объектах жизнеобеспечения, в общественном транспорте, социальных учреждениях, местах массового скопления людей, на инженерных и коммунальных сетях.
Городские власти выделят дополнительные силы для обеспечения правопорядка в общественных местах. Взаимодействие с подразделениями частных охранных организаций (ЧОП) усилили.
На следующей день после теракта в Подмосковье сотрудники барбершопа в Ивановской области столкнулись с пожеланиями смерти и угрозами поджога. В заведении работал один из подозреваемых участников преступления.