На организаторов чемпионата по танцам в «Крокусе» подали заявление в Генпрокуратуру

Сегодня в 18:06
Фото: Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла/«ВКонтакте»

Родители участников детского чемпионата по танцам в «Крокус Сити Холле» подали заявление в Генпрокуратуру на организаторов турнира. Об этом сообщает News.ru.

Родители обвинили организаторов в том, что они не остановили мероприятие, даже когда началась стрельба. По словам авторов заявления, детям велели танцевать, никуда не расходиться и закрыли выходы, а избежать трагедии удалось благодаря действиям родителей. Основные претензии направлены судье турнира Карине Калиничевой.

«У меня огромное количество обращений от мам, которые вместе с детьми выжили буквально чудом… Считаю, что госпожа Калиничева повела себя неправильно: вместо организации эвакуации она настаивала на продолжении турнира. Такое отношение к детям, к их здоровью и жизням считаю недопустимым! Ведь они могли пострадать, получить увечья, погибнуть», — сказала адвокатесса Ольга Лукманова.

С 20 марта и до теракта в «Крокус Экспо» (соседнее здание с «Крокус Сити Холлом») проходил чемпионат и первенство России по танцевальному спорту. Многие участники были детьми или подростками. Их родители пожаловались, что организаторы не эвакуировали посетителей вовремя, а запасные выходы пришлось расчищать самостоятельно.

Глава Всероссийской федерации танцевального спорта Надежда Ерастова в ответ заявила, что не хотела поддаваться панике, а спортсменов и зрителей выпустили, когда стало «понятно, что это не частные разборки».

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