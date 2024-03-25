На организаторов чемпионата по танцам в «Крокусе» подали заявление в Генпрокуратуру

Родители участников детского чемпионата по танцам в «Крокус Сити Холле» подали заявление в Генпрокуратуру на организаторов турнира. Об этом сообщает News.ru.
Родители обвинили организаторов в том, что они не остановили мероприятие, даже когда началась стрельба. По словам авторов заявления, детям велели танцевать, никуда не расходиться и закрыли выходы, а избежать трагедии удалось благодаря действиям родителей. Основные претензии направлены судье турнира Карине Калиничевой.
«У меня огромное количество обращений от мам, которые вместе с детьми выжили буквально чудом… Считаю, что госпожа Калиничева повела себя неправильно: вместо организации эвакуации она настаивала на продолжении турнира. Такое отношение к детям, к их здоровью и жизням считаю недопустимым! Ведь они могли пострадать, получить увечья, погибнуть», — сказала адвокатесса Ольга Лукманова.
С 20 марта и до теракта в «Крокус Экспо» (соседнее здание с «Крокус Сити Холлом») проходил чемпионат и первенство России по танцевальному спорту. Многие участники были детьми или подростками. Их родители пожаловались, что организаторы не эвакуировали посетителей вовремя, а запасные выходы пришлось расчищать самостоятельно.
Глава Всероссийской федерации танцевального спорта Надежда Ерастова в ответ заявила, что не хотела поддаваться панике, а спортсменов и зрителей выпустили, когда стало «понятно, что это не частные разборки».