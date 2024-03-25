На организаторов чемпионата по танцам в «Крокусе» подали заявление в Генпрокуратуру

«У меня огромное количество обращений от мам, которые вместе с детьми выжили буквально чудом… Считаю, что госпожа Калиничева повела себя неправильно: вместо организации эвакуации она настаивала на продолжении турнира. Такое отношение к детям, к их здоровью и жизням считаю недопустимым! Ведь они могли пострадать, получить увечья, погибнуть», — сказала адвокатесса Ольга Лукманова.