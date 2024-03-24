Во время теракта в «Крокусе» шли соревнования по танцам. Участников не выпускали из помещения

«Когда появилась первая информация об инциденте, всем было предложено не паниковать, пока ситуация не прояснится. Если в этом случае поддаться панике, то можно нарваться на неприятности. Как только ситуация была понятна, что это не частные разборки, было объявлено о том, что начинается эвакуация, вывели всех», — вспоминает она и добавляет, что вышла с площадки последней, а ее подчиненные обеспечили иногородних участников гостиницей и питанием.