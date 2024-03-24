Во время теракта в «Крокусе» шли соревнования по танцам. Участников не выпускали из помещения

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» в соседнем здании шли соревнования по танцевальному спорту. Организаторы не эвакуировали участников, дети и взрослые расчищали запасные выходы самостоятельно.
Чемпионат и первенство России по танцевальному спорту проходили в «Крокус Экспо» с 20 марта. Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР) на своем сайте назвала мероприятие «главными национальными соревнованиями». Судя по первым двум дням, в них принимали участие сотни спортсменов из десятков регионов страны, многие танцоры были детьми или подростками, вместе с ними приехали и родители.
Шеф отдела спорта Олег Шамонаев в материале «Спорт-Экспресс» уточняет, что организаторы выбрали зал в отеле «Аквариум», он примыкает к корпусу «Крокус Экспо 3», а для участия в танцевальном марафоне приехали 1500 танцоров.
Свидетели, показания которых приводят Baza, «Осторожно, Медиа» и BFM, жалуются, что устроители мероприятия как будто не заметили происходившую трагедию. По словам одного из присутствовавших, они чувствовали запах гари, а паника длилась до получаса, хотя турнир никто не остановил.
Источники Astra утверждают, что поставили организаторов в известность о массовом убийстве на входе в «Сити Холл», однако те не стали отменять событие, не пытались организовать толпу или открыть запасные выходы. В итоге родителям и детям пришлось самостоятельно расчищать проход от коробок и ящиков, чтобы выбраться из здания.
Один из источников Baza пишет, что, по словам главы ФТСАРР Надежды Ерастовой, «у нас танки были в городе, танцы не останавливали, и сейчас продолжаем».
Рассказ свидетельницы журналистам BFM.
В сети есть фрагмент записи третьего дня соревнований. На видео комментатор зачитывает сообщение от судейской коллегии и призывает зрителей не идти в гардероб и не паниковать.
«Не стоит паниковать и переживать, бежать в раздевалку, потому что тем самым вы можете подвергнуть свою безопасность… У нас довольно большая давка происходит в раздевалке. Уважаемые спортсмены, вы можете совершенно не переживать и не покидать территорию наших площадок», — говорит голос за кадром.
Глава федерации Надежда Ерастова в беседе с «Подъемом» объяснила промедление организаторов необходимостью прояснить ситуацию и не поддаваться панике.
«Мы сделали все возможное для того, чтобы эвакуация прошла без паники. Самым лучшим ответом на этот вопрос является то, что ни один из наших спортсменов, тренеров, судей, родителей и просто зрителей не пострадал», — отмечает она.
Начальница организации говорит, что эвакуация началась, когда стало «понятно, что это не частные разборки».
«Когда появилась первая информация об инциденте, всем было предложено не паниковать, пока ситуация не прояснится. Если в этом случае поддаться панике, то можно нарваться на неприятности. Как только ситуация была понятна, что это не частные разборки, было объявлено о том, что начинается эвакуация, вывели всех», — вспоминает она и добавляет, что вышла с площадки последней, а ее подчиненные обеспечили иногородних участников гостиницей и питанием.
«Я в свое время носила погоны. Я человек, который знает, что такое безопасность людей. Я никогда не сделала бы того, что могло бы эту безопасность нарушить», — подчеркивает Ерастова.