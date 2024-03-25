Хинштейн: у охранников «Крокуса» было оружие, но его не доставали из сейфа

«Один охранник убит, второй ранен. Это даже не охранники, они у нас называются контролеры. Если люди в камуфляже выходят из машины с четырьмя „калашниковыми“ и начинают всех расстреливать, то надо отдавать себе отчет, что никакая служба безопасности… Это войсковая операция. Ну что может сделать служба безопасности», — говорил Араз Агаларов.