Хинштейн: у охранников «Крокуса» было оружие, но его не доставали из сейфа

Депутат Государственной думы и экс-советник Росгвардии Александр Хинштейн уверен, что у охраны «Крокус Сити Холла» было оружие, но его не доставали из специальной комнаты. Он предложил раздать огнестрел охранникам других торговых центров.
Таким образом парламентарий отреагировал на слова источника РИА «Новости» в Генпрокуратуре о том, что в организации охраны во время теракта не было необходимости в вооруженной охране. Собеседник агентства отметил, что в законе нет прямого требования вооружить охрану на таких массовых мероприятиях.
«Закон лишь обязывает частные охранные организации иметь в своем арсенале служебное оружие. [Они] сегодня не должны выставлять вооруженные посты на объектах массового пребывания», — отметил Хинштейн.
По информации депутата, у ЧОП «Крокус Профи», охранявшего «Крокус», было боевое оружие. «Вот только из „оружейки“ его не доставали, а охранники на входе несли службу без оружия и даже без спецсредств», — подчеркнул он.
В свете теракта Хинштейн считает, что нужно поменять закон и обязать ЧОО нести вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности. К таким относятся «Крокус» и другие крупные ТЦ, добавил парламентарий и сообщил, что прорабатывает соответствующие инициативы с коллегами.
Говоря о персонале, который работал у металлодетекторов в ТЦ, владелец Crocus Group даже не назвал их охранниками.
«Один охранник убит, второй ранен. Это даже не охранники, они у нас называются контролеры. Если люди в камуфляже выходят из машины с четырьмя „калашниковыми“ и начинают всех расстреливать, то надо отдавать себе отчет, что никакая служба безопасности… Это войсковая операция. Ну что может сделать служба безопасности», — говорил Араз Агаларов.
«Понятно, что противостоять автомату Калашникова, не имея оружия, с дубинкой и шокером невозможно», — добавлял тогда же экс-вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов.