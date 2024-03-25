Из московских больниц выписали 16 пострадавших в теракте в «Крокусе»

Из московских больниц выписали 16 пациентов, пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
76 пострадавших в теракте остаются в больницах, среди них четыре ребенка. Шесть пациентов в крайне тяжелом состоянии, 23 — в тяжелом, добавила Ракова.
«Круглосуточно московские врачи делают все возможное для спасения и выздоровления пациентов. Мы наблюдаем положительную динамику по пациентам, которые были доставлены к нам в крайне тяжелом и тяжелом состоянии. Это позволяет оказывать медицинскую помощь им уже в профильных отделениях», — цитирует ее слова «Интерфакс».
По словам Раковой, к оказанию помощи пострадавшим подключены все ведущие команды московских врачей разных профилей. Пострадавшим также оказывают психологическую помощь.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в комплекс перед концертом «Пикника» и начали расстреливать посетителей из автоматов, а затем устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 137 человек, это крупнейший теракт в России после Беслана.