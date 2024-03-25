Из московских больниц выписали 16 пострадавших в теракте в «Крокусе»

«Круглосуточно московские врачи делают все возможное для спасения и выздоровления пациентов. Мы наблюдаем положительную динамику по пациентам, которые были доставлены к нам в крайне тяжелом и тяжелом состоянии. Это позволяет оказывать медицинскую помощь им уже в профильных отделениях», — цитирует ее слова «Интерфакс».