Центробанк рекомендовал банкам простить долги погибших в «Крокус Сити Холле»

Центробанк предложил банкам и МФО списать долги заемщиков, погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом регулятор заявил на своем сайте.
Также Банк России направил письмо с этой рекомендацией банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, ломбардам.
«Банк России рекомендует кредиторам списать долги заемщиков, погибших при теракте в „Крокус Сити Холле“. Организации вправе сделать это без обращения наследников», — говорится в сообщении органа.
Кроме этого, ЦБ посоветовал организациям оказывать необходимую поддержку пострадавшим вплоть до полного освобождения от выплат по кредитам и займам. Полную информацию о процедурах кредитные организации должны разместить на своих сайтах.
О подобных шагах в выходные уже заявили «Совкомбанк», «Хоум Банк», Альфа-банк, ВТБ, «Тинькофф» и банк «Дом.рф», отмечает Russia Today.
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» был совершен за несколько минут до начала выступления группы «Пикник». Нападавшие стреляли по зрителям из автоматов и бросали в зал бутылки с зажигательной смесью.
По данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Baza дает цифру выше — 144 человека. Пожарные продолжают находить фрагменты тел, некоторых погибших не получается идентифицировать.