Центробанк рекомендовал банкам простить долги погибших в «Крокус Сити Холле»

Сегодня в 14:32
Фото: Банк России

Центробанк предложил банкам и МФО списать долги заемщиков, погибших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом регулятор заявил на своем сайте.

Также Банк России направил письмо с этой рекомендацией банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, ломбардам.

«Банк России рекомендует кредиторам списать долги заемщиков, погибших при теракте в „Крокус Сити Холле“. Организации вправе сделать это без обращения наследников», — говорится в сообщении органа.

Кроме этого, ЦБ посоветовал организациям оказывать необходимую поддержку пострадавшим вплоть до полного освобождения от выплат по кредитам и займам. Полную информацию о процедурах кредитные организации должны разместить на своих сайтах.

О подобных шагах в выходные уже заявили «Совкомбанк», «Хоум Банк», Альфа-банк, ВТБ, «Тинькофф» и банк «Дом.рф», отмечает Russia Today.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» был совершен за несколько минут до начала выступления группы «Пикник». Нападавшие стреляли по зрителям из автоматов и бросали в зал бутылки с зажигательной смесью.

По данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Baza дает цифру выше — 144 человека. Пожарные продолжают находить фрагменты тел, некоторых погибших не получается идентифицировать.

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