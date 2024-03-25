Российскому Красному Кресту пожертвовали более 360 млн рублей для жертв теракта в «Крокусе»

Сегодня в 13:35
Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»
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