«Сбер» и Красный Крест открыли благотворительный счет для пострадавших во время теракта в «Крокусе»

«Сбер» и Российский Красный Крест запустили благотворительный счет для пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.
«Вместе с Российским Красным Крестом открыли благотворительный счет для помощи пострадавшим и семьям погибших во время теракта в „Крокус Сити Холле“», — говорится в посте.
«Мы уже внесли первое пожертвование на счет. Давайте вместе поддержим людей, которые оказались в ужасающих обстоятельствах», — добавляют представители компании. Они уточнили, что все переводы на счет будут перечислены без комиссии.
Кроме того, «Сбер» отменит плату за сборку и доставку покупок в «СберМаркете» на этих выходных. Таким образом компания хочет поддержать клиентов, которые остаются дома.
«Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших во время теракта в „Крокус Сити Холле“», — заканчивается пост.