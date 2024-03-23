«Сбер» и Красный Крест открыли благотворительный счет для пострадавших во время теракта в «Крокусе»

Сегодня в 12:54
Фото: из телеграм-канала «Сбера»

«Сбер» и Российский Красный Крест запустили благотворительный счет для пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.

«Вместе с Российским Красным Крестом открыли благотворительный счет для помощи пострадавшим и семьям погибших во время теракта в „Крокус Сити Холле“», — говорится в посте.

«Мы уже внесли первое пожертвование на счет. Давайте вместе поддержим людей, которые оказались в ужасающих обстоятельствах», — добавляют представители компании. Они уточнили, что все переводы на счет будут перечислены без комиссии.

Кроме того, «Сбер» отменит плату за сборку и доставку покупок в «СберМаркете» на этих выходных. Таким образом компания хочет поддержать клиентов, которые остаются дома.

«Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших во время теракта в „Крокус Сити Холле“», — заканчивается пост.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами