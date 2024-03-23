За сутки кровь для пострадавших от теракта в «Крокусе» сдали свыше 4000 жителей Москвы

В течение суток после теракта в «Крокус Сити Холле» более 4000 жителей Москвы сдали кровь для пострадавших, передает «Интерфакс» сведения Департамента здравоохранения города. Более 3000 доноров пришли в центры крови Московской области.
К 19.00 в центрах Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) кровь сдали более тысячи человек. «Это позволило заготовить 600 литров крови и 78 литров плазмы. Сейчас в срочных донациях необходимости нет. Крови и ее компонентов достаточно. Ситуация контролируемая», — сообщили там.
ФМБА также оказывает психологическую помощь после трагедии в Подмосковье. Психологи работают круглосуточно, в три смены.
Главврач Московского областного центра крови Мария Аппалуп заявила, что еще в течение как минимум двух-трех недель им понадобится кровь, и пригласила всех желающих сдать кровь в последующие дни.
Пострадавшими из‑за теракта числятся 140 человек, из них 32 получают помощь амбулаторно, трое уже выписаны. На данный момент известно о 133 погибших, личности 50 из них установлены.