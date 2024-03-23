За сутки кровь для пострадавших от теракта в «Крокусе» сдали свыше 4000 жителей Москвы

К 19.00 в центрах Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) кровь сдали более тысячи человек. «Это позволило заготовить 600 литров крови и 78 литров плазмы. Сейчас в срочных донациях необходимости нет. Крови и ее компонентов достаточно. Ситуация контролируемая», — сообщили там.