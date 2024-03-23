В Думе пообещали «глубоко проработать» вопрос введения смертной казни после теракта в «Крокусе»

Несколько думских депутатов и Дмитрий Медведев подняли тему возвращения смертной казни в РФ после теракта в «Крокус Сити Холле». Глава фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев пообещал «глубоко проработать» вопрос.
«Сейчас много задают вопросов о смертной казни. Эта тема, безусловно, будет глубоко, профессионально, содержательно проработана. И будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества», — сказал Васильев.
Пленарное заседание 26 марта будет посвящено вопросам безопасности. По мнению Васильева, теракт в «Крокусе» отличается от трагедии 2002 года в театре на Дубровке отношением людей к случившемуся: «Там была другая операция, было другое общество. Мы сейчас живем в обществе, в котором умеют сострадать, принимают чужую боль как свою».
На тему смертной казни высказался председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своем телеграм-канале он написал, что «никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям — тотальные казни террористов и репрессии против их семей».
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет поделился намерением инициировать вопрос введения смертной казни для террористов, а также наркоторговцев и людей, совершивших преступления против несовершеннолетних. Мнением насчет этого поделился и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов: «Я убежден, что для таких нелюдей, совершающих террористические акты, должна быть введена смертная казнь. Они не заслуживают места на нашей планете и должны нести ответственность».
О необходимости вернуть смертную казнь также заявили парламентский депутат-единоросс Виктор Водолацкий и депутат Андрей Гурулев. «Здесь у меня нет никаких сомнений, что мораторий на смертную казнь для террористов и предателей должен быть отменен», — посчитал последний.
Телеведущая и директор ТНТ Тина Канделаки сослалась на «прекрасную практику», существовавшую в СССР. Она предложила отказаться от гуманистических соображений, ввести расстрел в качестве «высшей меры наказания» и показать суд над преступниками в прямом эфире.
Сенатор Андрей Клишас заявил, что Совфед и Госдума не могут преодолеть решения Конституционного суда по вопросу о смертной казни. Однако первый зампред думского комитета по госстроительству Юрий Синельщиков считает, что смертная казнь за терроризм может быть быстро введена указом президента РФ, принятие отдельных законов в этом случае не потребуется.
«Был мораторий, он закончился. Просто нужен указ президента, где прописан порядок исполнения», — пояснил Синельщиков. Казни должны проводиться «нежно» и быстро, считает он. «Надо восстановить эти камеры, где приводится приговор в исполнение, палачей восстановить штаты — и все», — добавил парламентарий.
В ноябре 2023 года Минюст РФ исключил возможность возвращения к смертной казни. Во время выступления в Совете ООН по правам человека замглавы ведомства Андрей Логинов говорил, что в стране «сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым такому виду наказания» за время действия моратория.