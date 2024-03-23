В Думе пообещали «глубоко проработать» вопрос введения смертной казни после теракта в «Крокусе»

Пленарное заседание 26 марта будет посвящено вопросам безопасности. По мнению Васильева, теракт в «Крокусе» отличается от трагедии 2002 года в театре на Дубровке отношением людей к случившемуся: «Там была другая операция, было другое общество. Мы сейчас живем в обществе, в котором умеют сострадать, принимают чужую боль как свою».