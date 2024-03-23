МИД Таджикистана считает фейком сообщения о причастности граждан страны к теракту в «Крокус Сити»

Министерство иностранных дел Таджикистана считает фейком сообщения о причастности граждан страны к теракту в «Крокус Сити Холле». Ведомство попросило не распространять недостоверную информацию, потому что это может нанести вред таджикистанцам за пределами государства.
«В связи с произошедшим в концертном комплексе „Крокус Сити“ в Москве террористическим актом обращаем внимание на необходимость ответственного отношения к распространению информации о причастности граждан Таджикистана или таджикистанцев к данному акту», — говорится в посте МИДа.
«Подчеркиваем, что таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана. В этой связи просим опираться на официальную информацию, распространяемую государственными органами России», — отмечается в тексте.
«Следует иметь в виду, что распространение непроверенной и недостоверной информации может нанести вред гражданам Таджикистана, находящимся в настоящее время за пределами страны», — заканчивается сообщение.
Также министерство решительно осудило «ужасающий террористический акт против мирных граждан». Его представители выразили соболезнования и поддержку родным и близким погибших, а всем пострадавшим пожелали скорейшего выздоровления.
Ранее информацию о подозреваемых гражданах Таджикистана распространили Baza, Mash и «Известия». По их информации, таковых четверо, двоих задержали в Брянской области.