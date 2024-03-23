МИД Таджикистана считает фейком сообщения о причастности граждан страны к теракту в «Крокус Сити»

«Подчеркиваем, что таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана. В этой связи просим опираться на официальную информацию, распространяемую государственными органами России», — отмечается в тексте.