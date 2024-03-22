Исследование: собаки могут понимать значение существительных

Сегодня в 18:59
Фото: Richard Brutyo/Unsplash

Собаки понимают значение определенных слов, выяснилось в ходе эксперимента в университете Этвеша Лоранда в Венгрии. Исследователи следили за активностью мозга животных, пока называли и показывали им мячи, тапочки, поводки и другие предметы из их быта.

Как пишет The Guardian, результаты исследования дают основания предполагать, что мозг собак способен воспринимать чуть больше, чем команды «Сидеть» и «Принести». Вероятно, питомцы понимают суть слов существительных, которые называют значимые для них вещи.

В ходе эксперимента хозяева произносили слова, обозначающие разные предметы, но показывали совсем другое. Например, говорили «мяч», а поднимали руку с поводком, а иногда с мячом, в то время как ученые фиксировали различные реакции в мозгу питомца. Ученые не берутся утверждать, что собаки понимают слова так же хорошо, как люди.

Ученые уже давно задаются вопросом, действительно ли собаки могут запоминать значения слов, и собрали некоторые доказательства, подтверждающие это. Опрос, проведенный в 2022 году, показал: владельцы собак считают, что их питомцы различают от 15 до 215 слов.

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