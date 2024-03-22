Исследование: собаки могут понимать значение существительных

В ходе эксперимента хозяева произносили слова, обозначающие разные предметы, но показывали совсем другое. Например, говорили «мяч», а поднимали руку с поводком, а иногда с мячом, в то время как ученые фиксировали различные реакции в мозгу питомца. Ученые не берутся утверждать, что собаки понимают слова так же хорошо, как люди.