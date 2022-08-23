Японские ученые заявили, что собаки плачут от радости

Японские ученые из частного университета Адзабу заявили, что собаки плачут от радости. К таким выводам привело исследование, о котором написали в Cell и EurekAlert!.

Специалисты провели поведенческие тесты при участии 18 собак. Они замерили объем слез у животных до и после воссоединения с их владельцами, а также другими знакомыми людьми.

Для этого ученые разместили специальные полоски ябсордирующей бумаги под глазами питомцев. Выяснилось, что объем слез у собак значительно увеличивается при встрече с людьми, причем в особенности с хозяевами.

По мнению исследователей, это происходит из‑за увеличения вырабатываемого у собак окситоцина. В доказательство этой теории ученые провели еще один тест: они добавили в полоски под глазами собак гормон — и объем слез действительно вырос.

Кроме того, ученые провели исследование реакции людей на собачьи слезы. Оказалось, что люди положительнее оценивают тех животных, в чьих глазах видят слезы.

«Эти результаты свидетельствуют о том, что слезы, вызванные эмоциями, могут способствовать эмоциональным связям между человеком и собакой», — заявили специалисты.

Исследователи пока не знают, реагируют ли собаки слезами на негативные эмоции. Однако они полагают, что слезы помогают собакам получить заботу и внимание, в которых они нуждаются, наподобие тому, как слезы помогают и детям.

Результаты работы японских ученых вызвали скепсис у многих их коллег. Доктор Клайв Винн поставил под вопрос метод, используемый в исследовании. Он отметил, что при встрече с хозяевами собаки активно двигаются, и это может вызывать трение бумажных полосок о морды животных. Это само по себе может стать причиной слез. Кроме того, многие критики отмечают, что в работе исследованы реакции лишь 18 собак.