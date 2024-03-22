На рэпера Молодого Платона завели дело о пропаганде наркотиков

Сегодня в 17:58
Фото: из соцсетей Молодого Платона

На рэпера Молодого Платона составили административный протокол по статье о пропаганде наркотиков с помощью интернета. Карточка его дела появилась в базе судов общей юрисдикции Москвы, сообщает Msk1.ru.

По части 1.1 статьи 6.13 КоАП, по которой обвиняют Молодого Платона, физическим лицам грозит штраф до 30 тыс. рублей. Из‑за чего именно завели дело на артиста, не сообщается. Судебное заседание намечено на 4 апреля.

22 марта у Молодого Платон запланирован концерт в московском клубе Atmosphere. Весной рэпер выступит в Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Ставрополе.

Год назад Молодого Платона называли в числе рэперов, которые приходили к Екатерине Мизулиной с обещанием убрать из своих песен упоминания наркотиков. Сам Платон позже так прокомментировал ситуацию: «Нормально мы постояли повейпили с пацанами. Если честно, я хз, че за папарацци там работают. Я вижу все эти заголовки и в душе вообще хз, где находится офис Лиги безопасности интернета».

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