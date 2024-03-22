На рэпера Молодого Платона завели дело о пропаганде наркотиков

Год назад Молодого Платона называли в числе рэперов, которые приходили к Екатерине Мизулиной с обещанием убрать из своих песен упоминания наркотиков. Сам Платон позже так прокомментировал ситуацию: «Нормально мы постояли повейпили с пацанами. Если честно, я хз, че за папарацци там работают. Я вижу все эти заголовки и в душе вообще хз, где находится офис Лиги безопасности интернета».