Джек Блэк выразил готовность сняться в «Школе рока-2»

В «Школе рока» 2003 года учитель на замене Дьюи Финн (Джек Блэк) собрал талантливых пятиклассников и создал рок-группу, которая навсегда изменит их жизни. Однажды он подглядел, кто и как играет на классической гитаре, контрабасе, тарелке и фортепиано, и заменил инструменты на электрогитару, бас-гитару, ударную установку и синтезатор.