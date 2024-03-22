Джек Блэк выразил готовность сняться в «Школе рока-2»

По словам актера, он бы хотел, чтобы над возможным продолжением работал сценарист оригинального фильма Майк Уайт, который также сыграл соседа Дьюи по комнате Неда Шнибли.
«Вы знаете, Майк Уайт написал первый фильм, и он просто гений. Я бы хотел, чтобы он вернулся в седло, но он сейчас занят „Белым лотосом“, лучшим шоу на ТВ», — сказал Блэк.
В «Школе рока» 2003 года учитель на замене Дьюи Финн (Джек Блэк) собрал талантливых пятиклассников и создал рок-группу, которая навсегда изменит их жизни. Однажды он подглядел, кто и как играет на классической гитаре, контрабасе, тарелке и фортепиано, и заменил инструменты на электрогитару, бас-гитару, ударную установку и синтезатор.
В прокате лента собрала более 130 млн долларов по всему миру при затратах на производство в 35 млн. В фильме также снимались Джоан Кьюсак, Майк Уайт, Сара Силверман и Миранда Косгроув.