Аня Тейлор-Джой рассказала, что учила английский, смотря «Школу рока» с Джеком Блэком в главной роли

Аня Тейлор-Джой рассказала в интервью Buzzfeed UK, что выучила английский, посмотрев «Школу рока». Актриса родилась во Флориде, а затем переехала в Аргентину. Там она прожила до шести лет, после чего переехала с семьей в Великобританию.
«В школе, в которую я ходила, когда переехала в Лондон, каждую пятницу показывали „Школу рока“. В то время я не очень хорошо говорила по-английски, если вообще говорила», — поделилась она, отметив, что выучить язык ей также помогли «Гарри Поттер» и «Джуманджи».
По словам Тейлор-Джой, она закричала, когда узнала, что ее ждет встреча с Джеком Блэком во время пресс-тура «Супербратьев Марио. Фильм». В мультфильме актриса озвучила принцессу Пич, а Блэк Боузера.
«Я не знала, что буду проводить пресс-тур для этого фильма с Джеком Блэком. Поэтому, когда я прочитала эту новость, из меня вырвался такой крик, которого я сама от себя не ожидала! Мы не встречались друг с другом раньше, потому что озвучивали своих персонажей по отдельности. Я была просто поражена, когда увидела наше расписание», — сказала Тейлор-Джой.
Ранее Universal официально объявила о планах отправить песню «Peaches» из мультфильма «Супербратья Марио. Фильм» на «Оскар». В композиции Боузер признается в трепетных, но безответных чувствах к принцессе Пич.