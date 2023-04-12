Аня Тейлор-Джой рассказала, что учила английский, смотря «Школу рока» с Джеком Блэком в главной роли

«Я не знала, что буду проводить пресс-тур для этого фильма с Джеком Блэком. Поэтому, когда я прочитала эту новость, из меня вырвался такой крик, которого я сама от себя не ожидала! Мы не встречались друг с другом раньше, потому что озвучивали своих персонажей по отдельности. Я была просто поражена, когда увидела наше расписание», — сказала Тейлор-Джой.