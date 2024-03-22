Россияне в два раза чаще стали летать бизнес-классом

Россияне стали в два раза чаще покупать билеты бизнес-класса. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Авиасейлс».
В исследовании сервиса для покупки билетов подчеркивается, что чаще всего путешественники выбирают бизнес-класс для поездок за границу.
Самым популярным направлением стало ОАЭ, его выбирают 15% пассажиров. Так, полететь из Москвы в Дубай бизнес-классом стоит от 63 тыс. рублей в одну сторону.
На втором месте — Китай (14%). Слетать в Пекин повышенным комфортом стоит от 58 тыс. рублей. На третьем — Турция (7%) с билетом до Стамбула в 40 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что 18% россиян остались без отпуска в 2023 году. В 2023 году 27% россиян были на отдыхе один раз за год, 30% — два раза. 67% респондентов ходили в отпуск, но при этом оставались дома или в пределах родного города.