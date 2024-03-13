Опрос: 18% россиян остались без отпуска в 2023 году

Вчера в 22:54
Фото: Rudy Dong/Unsplash

В России 18% человек не были в отпуске в 2023 году. Доля оставшихся без отпуска выросла на 6% по сравнению с 2022 годом, пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследование «Авиасейлса».

В 2023 году 27% россиян были на отдыхе один раз за год, 30% — два раза. 67% опрошенных ходили в отпуск, но при этом оставались дома или в пределах родного города.

«При этом, согласно исследованиям, путешественники, которые получают новые и захватывающие впечатления во время отпуска, проявляют более высокий уровень удовлетворенности как самим отдыхом, так и жизнью в целом», — рассказали в пресс-службе сервиса.

По данным опроса, 32% респондентов ощущают опустошенность из‑за пропуска отпуска. 21% — истощение, 17% — стресс, а 14% — раздражительность и агрессию.

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