Опрос: 18% россиян остались без отпуска в 2023 году

В России 18% человек не были в отпуске в 2023 году. Доля оставшихся без отпуска выросла на 6% по сравнению с 2022 годом, пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследование «Авиасейлса».
В 2023 году 27% россиян были на отдыхе один раз за год, 30% — два раза. 67% опрошенных ходили в отпуск, но при этом оставались дома или в пределах родного города.
«При этом, согласно исследованиям, путешественники, которые получают новые и захватывающие впечатления во время отпуска, проявляют более высокий уровень удовлетворенности как самим отдыхом, так и жизнью в целом», — рассказали в пресс-службе сервиса.
По данным опроса, 32% респондентов ощущают опустошенность из‑за пропуска отпуска. 21% — истощение, 17% — стресс, а 14% — раздражительность и агрессию.