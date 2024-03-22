Юра Борисов сыграет учителя в новой подростковой драме для Okko

Okko и кинокомпания MEM Cinema Production начали съемки нового драматического сериала «Урок». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Главную роль исполнит Юра Борисов. Он сыграет успешного в прошлом музыканта Антона, который теряет все после автомобильной аварии и года в наркологической клинике. Антон возвращается в родной город, где у него остался лишь старший брат Константин (Даниил Воробьев), полная противоположность главного героя. Константин помогает брату устроиться учителем в школу, где Антону придется вникать в проблемы подростков.
Режиссером проекта выступит Сергей Филатов, работавший над сериалами «Один клик» и «Оливье и роботы». «Проект по большому счету о том, как важен в жизни человека подростковый период. Период, в котором человек находится на развилке и, по сути, определяет свою будущую жизнь. Как легко нанести непоправимую травму, и как тяжело потом с этим справиться во взрослом возрасте», — отметил он.
Борисов так прокомментировал участие в проекте: «Мой герой оказывается в окружении подростков, для которых поиск себя, своего места в мире и моральных ориентиров в жизни являются первостепенными вопросами. В проекте задействована прекрасная команда, я работаю с замечательными партнерами Даниилом Воробьевым и Олей Лерман, и у нас очень крутой режиссер Сергей Филатов».
К Юре Борисову и Даниилу Воробьеву на экране присоединятся Ольга Лерман, Иван Петросян, Аюш Очир-Горяев, Елизавета Карякина и Виталий Щербина. Сериал выйдет эксклюзивно в Okko, дата релиза пока неизвестна.
Недавно Okko запустил съемки еще одного подросткового сериала — «Что‑то положительное». В нем главные роли исполнят Таисья Калинина, Кирилл Кяро и Любовь Толкалина.