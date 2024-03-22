Юра Борисов сыграет учителя в новой подростковой драме для Okko

Режиссером проекта выступит Сергей Филатов, работавший над сериалами «Один клик» и «Оливье и роботы». «Проект по большому счету о том, как важен в жизни человека подростковый период. Период, в котором человек находится на развилке и, по сути, определяет свою будущую жизнь. Как легко нанести непоправимую травму, и как тяжело потом с этим справиться во взрослом возрасте», — отметил он.