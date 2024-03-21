Кирилл Кяро и Любовь Толкалина сыграют в подростковом драмеди для Okko

Сегодня в 20:18
Фото: Okko

В Москве стартовали съемки подросткового драмеди «Что‑то положительное». Об этом «Афише Daily» рассказали в Okko, эксклюзивом которого станет восьмисерийный проект.

Главная роль — старшеклассницы Насти — досталась Таисье Калининой. Ее героиня делает тест на беременность, который показывает две полоски. Это обстоятельство меняет к ней отношение окружающих: ее возлюбленный Марк, до этого не воспринимавший девушку всерьез, теперь окружает ее заботой. Более значимой Настя становится и для своих родителей, которые раньше уделяли больше внимания ее старшей сестре и младшему брату — долгожданному сыну. Вскоре Настя узнает, что тест был ложным, но решает никому не говорить об этом, чтобы не потерять внимания близких. Клубок лжи запутывается все больше, вовлекая в него всю семью героини.

Родителей Насти сыграли Кирилл Кяро и Любовь Толкалина, ее парня Марка — Денис Косиков, а старшую сестру — Анастасия Красовская. Режиссером выступит Ника Яковлева, работавшая над «Лэйт Найт Скул», за сценарий отвечает Евгения Бебех («СашаТаня»).

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Кадры со съемок

© Okko
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Кадры со съемок

© Okko
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Кадры со съемок

© Okko
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Кадры со съемок

© Okko
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Кадры со съемок

© Okko
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Кадры со съемок

© Okko

Ника Яковлева отметила, что важной составляющей картины станут фантазии главной героини. Чтобы погрузить зрителя во внутренний мир девочки-подростка, режиссер планирует сотрудничать с актуальными артистами (какими именно, пока не раскрывается). В сценарии также предусмотрено много компьютерной графики и мультипликационных вставок, поделилась актриса Анастасия Красовская.

Съемки продлятся в Москве до лета, премьера сериала запланирована на 2025 год. Производством занимаются кинокомпания Norm Production, продюсерский центр Original Productions и Okko.

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