Кирилл Кяро и Любовь Толкалина сыграют в подростковом драмеди для Okko

Главная роль — старшеклассницы Насти — досталась Таисье Калининой. Ее героиня делает тест на беременность, который показывает две полоски. Это обстоятельство меняет к ней отношение окружающих: ее возлюбленный Марк, до этого не воспринимавший девушку всерьез, теперь окружает ее заботой. Более значимой Настя становится и для своих родителей, которые раньше уделяли больше внимания ее старшей сестре и младшему брату — долгожданному сыну. Вскоре Настя узнает, что тест был ложным, но решает никому не говорить об этом, чтобы не потерять внимания близких. Клубок лжи запутывается все больше, вовлекая в него всю семью героини.