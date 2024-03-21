Кирилл Кяро и Любовь Толкалина сыграют в подростковом драмеди для Okko

В Москве стартовали съемки подросткового драмеди «Что‑то положительное». Об этом «Афише Daily» рассказали в Okko, эксклюзивом которого станет восьмисерийный проект.
Главная роль — старшеклассницы Насти — досталась Таисье Калининой. Ее героиня делает тест на беременность, который показывает две полоски. Это обстоятельство меняет к ней отношение окружающих: ее возлюбленный Марк, до этого не воспринимавший девушку всерьез, теперь окружает ее заботой. Более значимой Настя становится и для своих родителей, которые раньше уделяли больше внимания ее старшей сестре и младшему брату — долгожданному сыну. Вскоре Настя узнает, что тест был ложным, но решает никому не говорить об этом, чтобы не потерять внимания близких. Клубок лжи запутывается все больше, вовлекая в него всю семью героини.
Родителей Насти сыграли Кирилл Кяро и Любовь Толкалина, ее парня Марка — Денис Косиков, а старшую сестру — Анастасия Красовская. Режиссером выступит Ника Яковлева, работавшая над «Лэйт Найт Скул», за сценарий отвечает Евгения Бебех («СашаТаня»).
Кадры со съемок
Кадры со съемок
Кадры со съемок
Кадры со съемок
Кадры со съемок
Кадры со съемок
Ника Яковлева отметила, что важной составляющей картины станут фантазии главной героини. Чтобы погрузить зрителя во внутренний мир девочки-подростка, режиссер планирует сотрудничать с актуальными артистами (какими именно, пока не раскрывается). В сценарии также предусмотрено много компьютерной графики и мультипликационных вставок, поделилась актриса Анастасия Красовская.
Съемки продлятся в Москве до лета, премьера сериала запланирована на 2025 год. Производством занимаются кинокомпания Norm Production, продюсерский центр Original Productions и Okko.