В США родители сдали детей в полицию после того, как увидели ориентировку

Сегодня в 14:58
Фото: Dmytro Demidko/Unsplash

В США трое детей 11, 12 и 16 лет ограбили банк и были арестованы после того, как их родители увидели ориентировку. Об этом сообщает ABC13.

«Вы узнаете этих маленьких негодяев? Хотите верьте, хотите нет, но они только что ограбили банк Wells Fargo», — говорилось в сообщении полиции.

© Фото: FBI Houston/X

По данным СМИ, дети передали кассиру записку с угрозами, а затем получили неустановленную сумму наличными и ушли пешком. Предполагается, что они были вооружены, хотя оружие найдено не было.

Имена детей и подробности дела не разглашаются. Когда в сети появились фотографии детей, с полицией связались родители двух мальчиков. Третьего задержали после драки.

Подробности по теме
Посмотрите, как полицейские из Калифорнии прячут лица задержанных за головами LEGO-человечков
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами