В США родители сдали детей в полицию после того, как увидели ориентировку

В США трое детей 11, 12 и 16 лет ограбили банк и были арестованы после того, как их родители увидели ориентировку. Об этом сообщает ABC13.
«Вы узнаете этих маленьких негодяев? Хотите верьте, хотите нет, но они только что ограбили банк Wells Fargo», — говорилось в сообщении полиции.
© Фото: FBI Houston/X
По данным СМИ, дети передали кассиру записку с угрозами, а затем получили неустановленную сумму наличными и ушли пешком. Предполагается, что они были вооружены, хотя оружие найдено не было.
Имена детей и подробности дела не разглашаются. Когда в сети появились фотографии детей, с полицией связались родители двух мальчиков. Третьего задержали после драки.