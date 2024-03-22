Альпинистам запретили оставлять свои фекалии на Эвересте

С апреля вступит в силу запрет на оставление отходов жизнедеятельности человека на Эвересте, сообщает The Guardian. Власти Непала обязали альпинистов убирать свои фекалии с горы, используя биоразлагаемые мешки.
«Мы надеемся положить начало существенным позитивным изменениям и защитить этот объект всемирного наследия от дальнейшего ущерба», — заявил председатель муниципалитета Пасанг Лхаму Мингма Шерпа. Проблема загрязнения Эвереста человеческими отходами жизнедеятельности становилась все серьезнее на протяжении многих лет, отметила газета.
Владелец компании по организации экспедиций на гору Everest One Аллан Кор получил подробную инструкцию от местной фирмы, утилизирующей отходы. «Каждому альпинисту выдается несколько мешочков с химическим веществом, которое уплотняет фекалии и удаляет запах. <…> Говорят, сумки будут проверять, но, как будет на деле, я не знаю», — рассказал он.
Раньше альпинисты выкапывали ямы на Эвересте, куда сбрасывали свои фекалии. Если это не удавалось, то им советовали оставлять отходы под солнцем, чтобы они быстрее разложились.
Кор оценил нововведение с мешками. «На горе очень холодно, не хватает кислорода и живых микробов, поэтому фекалии просто не разлагаются и лежат там. Он могут лежать там вечность», — поделился он. Однако другие альпинисты сомневаются в успешном введении правила и том, смогут ли непальские власти проконтролировать его соблюдение.