Альпинистам запретили оставлять свои фекалии на Эвересте

Кор оценил нововведение с мешками. «На горе очень холодно, не хватает кислорода и живых микробов, поэтому фекалии просто не разлагаются и лежат там. Он могут лежать там вечность», — поделился он. Однако другие альпинисты сомневаются в успешном введении правила и том, смогут ли непальские власти проконтролировать его соблюдение.