Ученые впервые обнаружили частицы микропластика на вершине Эвереста

Британские экологи впервые нашли на вершине горы Эверест частицы микропластика. Об этом говорится в статье исследователей Плимутского университета, опубликованной в журнале One Earth.

Микропластик нашли в 400 метрах от самой верхушки Эвереста и в еще 10 локациях горы. Происхождение следов вещества, найденных в образцах снега, пока неизвестно. По предположениям ученых, частицы могли попасть туда с одежды или экипировки альпинистов.

«За последние годы мы обнаружили частицы микропластика фактически во всех уголках планеты, начиная с Арктики и рек и заканчивая дном Марианской впадины и самыми большими глубинами океанов Земли», — отметила эколог Имоджен Наппер.

Специалисты напомнили об исследованиях, в которых говорится, что вещество на вершины Альп и Пиреней принес ветер, поэтому они не исключают и такую версию появления пластика на самой высокой горе мира.

Ранее сотрудники Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета выяснили, что концентрация микропластика в Баренцевом море — одна из самых больших на Земле. У Шпицбергена она достигала 10 тыс. частиц на 1 кв. км, и у Новой Земли — 1 млн частиц на кв. км. Исследователи Ирландского национального университета в Голуэе отмечают, что большая часть микропластика, попадающего через сточные воды в Мировой океан, — продукт распада салфеток и других средств личной гигиены.