В России экранизируют книгу «К себе нежно» Ольги Примаченко. Сценарий напишет автор «Холопа»

«Плюс студия» начала работу над экранизацией психологического бестселлера «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». Об этом «Афише Daily» рассказали на «Кинопоиске», где состоится премьера фильма. Будет и кинотеатральный прокат, дата релиза пока неизвестна.
За сценарий киноадаптации отвечает Дарья Грацевич — сценаристка дилогии «Холоп», сериалов «Измены» и «Черное облако». Автор книги Ольга Примаченко выступит консультанткой проекта.
«Перенести селф-хелп нон-фикшн в кино — задача нетривиальная. Я даже так навскидку не могу вспомнить таких примеров. Для меня как для сценариста — это классный вызов. Мне кажется, экранизация „К себе нежно“ — своего рода миссия, потому что это еще один способ сказать о том, как можно и нужно относиться к себе. Это то, о чем в нашей культуре говорить не принято, а принято геройствовать и выжимать себя», — отметила Грацевич.
Сейчас она собирается придумать уникальную историю, которая должна сохранить интонацию, смыслы и легкую, обволакивающую атмосферу первоисточника.
«К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» вышла в 2020 году и с тех пор не покидает топ-5 бестселлеров среди нон-фикшн. В 2022-м психологическое пособие стало самым продаваемым среди электронных и аудиокниг.