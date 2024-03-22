В России экранизируют книгу «К себе нежно» Ольги Примаченко. Сценарий напишет автор «Холопа»

Сегодня в 13:52
Фото: из пресс-материалов

«Плюс студия» начала работу над экранизацией психологического бестселлера «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». Об этом «Афише Daily» рассказали на «Кинопоиске», где состоится премьера фильма. Будет и кинотеатральный прокат, дата релиза пока неизвестна.

За сценарий киноадаптации отвечает Дарья Грацевич — сценаристка дилогии «Холоп», сериалов «Измены» и «Черное облако». Автор книги Ольга Примаченко выступит консультанткой проекта.

«Перенести селф-хелп нон-фикшн в кино — задача нетривиальная. Я даже так навскидку не могу вспомнить таких примеров. Для меня как для сценариста — это классный вызов. Мне кажется, экранизация „К себе нежно“ — своего рода миссия, потому что это еще один способ сказать о том, как можно и нужно относиться к себе. Это то, о чем в нашей культуре говорить не принято, а принято геройствовать и выжимать себя», — отметила Грацевич.

Сейчас она собирается придумать уникальную историю, которая должна сохранить интонацию, смыслы и легкую, обволакивающую атмосферу первоисточника.

«К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» вышла в 2020 году и с тех пор не покидает топ-5 бестселлеров среди нон-фикшн. В 2022-м психологическое пособие стало самым продаваемым среди электронных и аудиокниг.

Подробности по теме
Как вернуть волю к жизни? Автор бестселлера «К себе нежно» советует 7 книг
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами