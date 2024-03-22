В России экранизируют книгу «К себе нежно» Ольги Примаченко. Сценарий напишет автор «Холопа»

«Перенести селф-хелп нон-фикшн в кино — задача нетривиальная. Я даже так навскидку не могу вспомнить таких примеров. Для меня как для сценариста — это классный вызов. Мне кажется, экранизация „К себе нежно“ — своего рода миссия, потому что это еще один способ сказать о том, как можно и нужно относиться к себе. Это то, о чем в нашей культуре говорить не принято, а принято геройствовать и выжимать себя», — отметила Грацевич.