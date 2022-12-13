Оруэлл, Акунин и «К себе нежно»: названы самые популярные электронные книги россиян

Пособие Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» стало самым продаваемым среди электронных и аудиокниг в 2022 году. Его продажи выросли на 83% по сравнению с прошлым годом — до 74 тыс. экземпляров. Об этом пишет РБК со ссылкой на рейтинг сервиса «ЛитРес», который занимает более 60% рынка цифровых книг.
На втором месте классическая антиутопия Джорджа Оруэлла «1984», чьи продажи увеличились на 45%. Это произведение также лидирует среди художественных книг. Следом идут «Выбор. О свободе и внутренней силе человека» Эдит Евы Эгер — мемуары юной балерины, пережившей холокост, «Роман с самим собой. Как уравновесить внутренние ян и инь и не отвлекаться на всякую хрень» Татьяны Мужицкой и «Тревожные люди» Фредрика Бакмана.
Самым успешным автором по выручке стал Борис Акунин. В пятерку также вошли Сергей Лукьяненко, Виктор Пелевин, автор «ЛитРес» Макс Глебов и создательница нон-фикшен-бестселлеров Татьяна Мужицкая.
Среди классиков по числу проданных книг лидирует Джордж Оруэлл. За ним идут Эрих Мария Ремарк, Михаил Булгаков, Федор Достоевский и Агата Кристи.
В топе новинок первую строчку занимает произведение Сергея Лукьяненко «Месяц за Рубиконом», вторую — новая книга Виктора Пелевина «KGBT+». Самыми популярными жанрами стали фэнтези, любовные романы, фантастика, психология и мотивация, знания и навыки.