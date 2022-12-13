Оруэлл, Акунин и «К себе нежно»: названы самые популярные электронные книги россиян

Пособие Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» стало самым продаваемым среди электронных и аудиокниг в 2022 году. Его продажи выросли на 83% по сравнению с прошлым годом — до 74 тыс. экземпляров. Об этом пишет РБК со ссылкой на рейтинг сервиса «ЛитРес», который занимает более 60% рынка цифровых книг.