ЕС оштрафовал Apple на огромную сумму, чтобы предупредить других не нарушать закон о конкуренции

ЕС оштрафовал Apple на 1,8 млрд евро из‑за нарушения закона о конкуренции. Сумма взыскания в четыре раза превысила прогнозируемую, передает The Guardian.
Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что в результате антиконкурентной политики пользователи стали платить за стриминг музыки больше, чем следовало бы. «Потребители не могли эффективно использовать [сервисы] или делать осознанный выбор. Некоторые из них, возможно, заплатили больше, потому что не знали, что могут платить меньше, если оформят подписку вне приложения», — пояснила она.
По версии комиссии, Apple поставила пользователей в невыгодное положение, запретив разработчикам открыто продвигать в собственных приложениях услуги, которые в сети стоят меньше. Корпорация делала это десятилетиями, отметили там.
Расследование, начатое после жалобы Spotify, было начато из‑за ограничения, которое не позволяло разработчикам сообщать пользователям iPhone и iPad о других способах подписки на конкурирующий стриминг в обход Apple. Spotify утверждает, что запрет приносит пользу Apple Music.
Еврокомиссия продемонстрировала намерение решительно действовать в отношении технологических компаний, которые злоупотребляют своим доминирующим положением на рынке телефонов и онлайн-услуг, поэтому сумма штрафа столь большая. Это является «сдерживающим фактором» для Apple и других, пояснили там.
Ранее ЕС принял закон о цифровых рынках, разрешающий пользователям загружать приложения на устройства iPhone и iPad не только из App Store, но и сторонних онлайн-магазинов.