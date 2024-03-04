ЕС оштрафовал Apple на огромную сумму, чтобы предупредить других не нарушать закон о конкуренции

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что в результате антиконкурентной политики пользователи стали платить за стриминг музыки больше, чем следовало бы. «Потребители не могли эффективно использовать [сервисы] или делать осознанный выбор. Некоторые из них, возможно, заплатили больше, потому что не знали, что могут платить меньше, если оформят подписку вне приложения», — пояснила она.