Мейси Уильямс рассказывает о Катрин Диор в трейлере сериала «New Look: Революция стиля»

На ютуб-канале Apple TV опубликовали трейлер сериала «New Look: Революция стиля» — нового проекта Тодда А. Кесслера («Сопрано», «Схватка», «Родословная»), который вышел на стриминговом сервисе в феврале.
В ролике британская актриса Мейси Уильямс, известная по «Игре престолов», рассказывает о своей героине — Катрин Диор, сестре знаменитого кутюрье Кристиана Диора. Именно она стала вдохновением для культового парфюма Miss Dior.
«Чего многие люди не знают, так это того, что Катрин была героиней войны и пережила концентрационный лагерь», — отметила в видео Уильямс.
Она призналась, что шоу рассказало «невероятную историю» о том, как Катрин Диор присоединилась к французскому сопротивлению в годы Второй мировой войны и едва выжила.
«После войны ей нужно было восстанавливать частички самой себя. Она хотела создать что‑то прекрасное на основе отчаяния», — поделилась актриса, добавив, что Катрин помогла Кристиану Диору создать его модную империю.
«New Look: Революция стиля» рассказывает о событиях во время войны и после нее. В центре сюжета — модная индустрия Парижа и фигура Кристиана Диора, противостоявшего в фэшн-мире опытной и легендарной Коко Шанель.
В актерский состав сериала вошли Бен Мендельсон, Жюльетт Бинош, Джон Малкович, Эмили Мортимер. Также в проекте снялась Гленн Клоуз — она сыграла известного главреда Harper’s Bazaar Кармел Сноу.
Шоу состоит из десяти эпизодов. Семь из них уже можно посмотреть на Apple TV+, остальные выйдут на стриминговом сервисе в ближайшие недели.