Гленн Клоуз сыграет легендарного главреда Harper’s Bazaar в сериале «Новый взгляд»

Американская актриса Гленн Клоуз, известная по фильмам «Роковое влечение» и «101 далматинец», сыграет легендарного главного редактора журнала Harper’s Bazaar Кармел Сноу в сериале «Новый взгляд». Об этом сообщил Deadline.
Шоу выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+. Оно расскажет о жизни культовых дизайнеров Кристиана Диора и Коко Шанель во время немецкой оккупации Франции во время Второй мировой войны.
В те годы Шанель начала терять статус главного французского кутюрье, тогда как Диор стал приобретать все большую популярность благодаря его новаторскому взгляду на красоту и моду. Соперниками Диора стали также Пьер Бальмен, Кристобаль Баленсиага и другие модельеры.
Роль Диора в сериале исполнит Бен Мендельсон («Дочь болотного царя», «Первому игроку приготовиться»). В образе Шанель в «Новом взгляде» появится Жюльет Бинош («Английский пациент», «Шоколад»).
Также в проекте примут участие Мэйси Уильямс («Игра престолов»), Джон Малкович («Опасные связи», «Птичий короб») Эмили Мортимер («Остров проклятых», «Мэри Поппинс возвращается») и Клас Банг («Квадрат», «Варяг»).
В сериале будет десять эпизодов. Первые три из них появятся на Apple+ 14 февраля. Остальные будут выходить по одному каждую среду вплоть до 3 апреля. Режиссером и сценаристом проекта выступит Тодд А. Кесслер.
Уроженка Ирландии Кармел Сноу была главным редактором американского Harper’s Bazaar с 1934 по 1958 год. Журналистка внесла существенные изменения в концепцию и внешний вид журнала, сотрудничала с культовыми фотографами и художниками, такими как Анри Картье-Брессон и Энди Уорхол. Именно Сноу придумала понятие New Look для стиля, который придумал Диор.