Гленн Клоуз сыграет легендарного главреда Harper’s Bazaar в сериале «Новый взгляд»

В те годы Шанель начала терять статус главного французского кутюрье, тогда как Диор стал приобретать все большую популярность благодаря его новаторскому взгляду на красоту и моду. Соперниками Диора стали также Пьер Бальмен, Кристобаль Баленсиага и другие модельеры.