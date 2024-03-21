19 клиник Татарстана отказались проводить аборты по просьбе детской омбудсвумен региона

В Татарстане 19 частных клиник отказались проводить аборты по просьбе детской омбудсвумен республики Ирины Волынец. Об этом сообщает «Бизнес Online».
«В данный момент 19 частных медицинских клиник по нашей просьбе сообщили о добровольном порядке отказа от лицензии. Понятно, что мы можем говорить только о добровольном отказе, пока у нас нет федерального закона, запрещающего аборты в частных клиниках не по медицинским показаниям», — сказала Волынец на заседании Госсовета Татарстана по социальной политике.
Также она рассказала о ходе проекта, в рамках которого женщин отговаривают от абортов. По итогам первого года от прерывания беременности отказались в три раза больше женщин, чем годом ранее, утверждает омбудсвумен.
В сентябре прошлого года Волынец говорила, что аборты перестали проводить уже в трети частных клиник Татарстана.
По информации Росздравнадзора на начало 2022 года, в Татарстане работали 1 990 частных клиник. Из них 9% (около 180 клиник) предоставляли услуги по направлению акушерство и гинекология. У скольких была лицензия на проведение абортов, не уточнялось.