19 клиник Татарстана отказались проводить аборты по просьбе детской омбудсвумен региона

«В данный момент 19 частных медицинских клиник по нашей просьбе сообщили о добровольном порядке отказа от лицензии. Понятно, что мы можем говорить только о добровольном отказе, пока у нас нет федерального закона, запрещающего аборты в частных клиниках не по медицинским показаниям», — сказала Волынец на заседании Госсовета Татарстана по социальной политике.