Илон Маск анонсировал мозговой чип, который позволит слепым людям видеть

Илон Маск рассказал, что его компания Neuralink работает над имплантом, с помощью которого слепые люди могут обрести зрение. Миллиардер написал об этом в своем аккаунте в соцсети Х.
«Blindsight — следующий продукт Neuralink после Telepathy. Даже если кто‑то никогда не видел, был рожден слепым, мы верим в то, что сможем восстановить зрение», — написал он.
Чип уже проходит испытания на обезьянах, которые, по словам Маска, не пострадали в ходе экспериментов. Он уточнил, что сначала Blindsight будет транслировать изображение не самого высокого качества, «как на ранних приставках Nintendo», однако в итоге разрешение достигнет уровня нормального человеческого зрения.
Ранее компания опубликовала видео, на котором первый пациент с мозговым чипом играет в шахматы «силой мысли».
29-летний Ноланд Арбо, которого парализовало восемь лет назад в результате несчастного случая во время дайвинга, смог передвигать курсор мышки на компьютере, просто смотря в нужную часть экрана. Пациент сравнил это с силой, которой обладали джедаи в «Звездных войнах».