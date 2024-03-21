Илон Маск анонсировал мозговой чип, который позволит слепым людям видеть

Чип уже проходит испытания на обезьянах, которые, по словам Маска, не пострадали в ходе экспериментов. Он уточнил, что сначала Blindsight будет транслировать изображение не самого высокого качества, «как на ранних приставках Nintendo», однако в итоге разрешение достигнет уровня нормального человеческого зрения.