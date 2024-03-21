Ученые выяснили разницу в знакомстве с порно у юношей и девушек

Юноши знакомились с порнографией в среднем в 13,2 года, девушки — примерно в 14 лет. Но встречались и более ранние случаи: 5,7% юношей и 4,4% девушек сообщили о просмотре порно в 10 лет, 9,9% и 8,1% — в 11 лет, 25,2% и 14,9% — в 12 лет, 38,8% и 23,5% — в 13 лет.