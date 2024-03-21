Ученые выяснили разницу в знакомстве с порно у юношей и девушек

Исследователи опросили почти 2000 австралийцев в возрасте от 15 до 20 лет, примерно 60% из которых составляли девушки. Выяснилось, что большинство респондентов уже смотрели порно, — об этом рассказали 86% опрошенных парней и 69% девушек.
Юноши знакомились с порнографией в среднем в 13,2 года, девушки — примерно в 14 лет. Но встречались и более ранние случаи: 5,7% юношей и 4,4% девушек сообщили о просмотре порно в 10 лет, 9,9% и 8,1% — в 11 лет, 25,2% и 14,9% — в 12 лет, 38,8% и 23,5% — в 13 лет.
При первом просмотре, который чаще всего происходил дома, порнографию намеренно искали около половины парней и 40% девушек. Среди основных мотивов поиска они чаще всего называли любопытство, сексуальную стимуляцию и просмотр за компанию с друзьями.
Почти половина опрошенных, заявивших о случайном знакомстве с порно, наткнулась на него в интернете — в результатах в поисковой выдачи или во всплывающих окнах.
Мальчики становятся постоянными потребителями порнографических материалов чаще девочек: о просмотре порно минимум раз в неделю сообщили 55% респондентов мужского пола и лишь 14,3% — женского. Ежедневно порнографию смотрят 16% юношей и 1,4% девушек. В целом респондентки меньше интересовались порнографическими материалами и критичнее относились к ним.