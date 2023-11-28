Данных о влиянии частой мастурбации на психическое здоровье или сексуальное удовлетворение мало, однако научный консенсус таков: мастурбировать не вредно . Это помогает развить сексуальную фантазию и лучше узнавать собственное тело. И не делает ваш партнерский секс хужеНаоборот: это секс может сделать вашу мастурбацию хуже. Существует теория о двух моделях мастурбации: комплементарной и компенсаторной. В первой одиночная сексуальная активность дополняет партнерскую, и чем выше одна, тем выше будет другая. Эта модель, по мнению норвежских ученых, больше свойственна женщинам. Во второй же — чем чаще секс, тем реже мастурбация. Эта модель распространена в основном среди мужчин., не снижает чувствительность, не приводит к импотенции или раку простаты.