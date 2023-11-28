Сколько мы мастурбируем?
Точных данных нет, потому что это очень стыдная и табуированная тема, и даже при полной анонимности опросов люди часто недоговаривают.
Но есть, например, данные норвежского исследования 2020 года о связи мастурбации и сексуального удовлетворения. Ученые опросили 4160 людей от 18 до 89 лет и пришли к выводу, что большинство женщин мастурбируют два-три раза в месяц, а большинство мужчин — два-три раза в неделю.
Но не будем забывать: не хотеть мастурбировать и не делать этого — тоже нормально.
Кто мастурбирует чаще?
Если усреднить результаты разных исследований, то портрет главного мастурбатора получается примерно такой: это мужчина в возрасте 16–24 лет, одинокий и с высшим образованием.
- Мужчины мастурбируют чаще женщин. На рубеже тысячелетий в Великобритании был проведен опрос, в ходе которого 95% мужчин и только 71% женщин признались, что мастурбировали хотя бы раз в жизни. Тенденция подтверждается опросом 2020 года среди 4000 американок и американцев. 60% мужчин и лишь 36% женщин сообщили, что занимались мастурбацией в предыдущем месяце хотя бы раз. Кроме того, около четверти женщин из опроса никогда не мастурбировали в одиночку — мужчин с такими же ответами набралось всего 10%.
- С возрастом люди мастурбируют реже. В британском Национальном исследовании сексуальных отношений и образа жизни 83% мужчин от 16 до 24 лет рассказали о мастурбации в течение последних четырех недель, а в возрасте 65–74 лет доля таких ответов составила 33%. У женщин доля снижается с 37% до 10% соответственно.
- Большинство исследований показывают, что одиночки мастурбируют чаще, чем те, кто состоит в серьезных отношениях.
- Удивительно, но немало работ обнаруживают связь между высшим образованием и частой мастурбацией. Причем, согласно норвежскому исследованию, эта комбинация идет в комплекте с жалобами на сексуальную неудовлетворенность.
Почему мы (не) делаем это?
Больше 60% как мужчин, так и женщин мастурбируют ради удовольствия. Среди других причин — желание снять возбуждение или стресс, расслабиться или уснуть. А также — нехватка секса: этот ответ встречается у 31% мужчин и 19% женщин.
Для воздержания от мастурбации тоже есть популярные причины. Самая распространенная — «мне просто не интересно этим заниматься» (68% женщин и 49% мужчин). Из остальных: партнерские отношения, моральные и религиозные установки. При этом известны случаи того, как люди считают мастурбацию предосудительной, но все равно занимаются ею. Тогда они испытывают чувство вины или стыд, которые могут приводить к повышенной тревоге или даже депрессии, сексуальным дисфункциям и проблемам в партнерских отношениях, а также — потере контроля над собственным сексуальным желанием. Социолог Алан Хант описывает этот механизм так: чувство вины выступает серьезнейшим стимулом воздержания, а страх сорваться провоцирует сложности в самоконтроле.
Еще одно обстоятельство, стигматизирующее мастурбацию: она не встраивается в сценарий одобряемой сексуальностиСогласно теории сексуального сценария или скрипта американских социологов Джона Гэньона и Уильяма Саймона. — партнерской гетеронормативной любви с романтическими обязательствами. А чувство дискомфорта от собственного тела, которое негативно влияет и на мастурбацию, и на секс, в американском исследовании 2020 года оказалось крайне непопулярной причиной для воздержания. Его назвали всего 4% женщин и 1% мужчин. Более того: согласно недавнему опросу полусотни немецких женщин, принятие своего тела оказалось для них одним из основных факторов, почему они стали мастурбировать чаще.
Как на нас влияет мастурбация?
Данных о влиянии частой мастурбации на психическое здоровье или сексуальное удовлетворение мало, однако научный консенсус таков: мастурбировать не вредно. Это помогает развить сексуальную фантазию и лучше узнавать собственное тело. И не делает ваш партнерский секс хужеНаоборот: это секс может сделать вашу мастурбацию хуже. Существует теория о двух моделях мастурбации: комплементарной и компенсаторной. В первой одиночная сексуальная активность дополняет партнерскую, и чем выше одна, тем выше будет другая. Эта модель, по мнению норвежских ученых, больше свойственна женщинам. Во второй же — чем чаще секс, тем реже мастурбация. Эта модель распространена в основном среди мужчин., не снижает чувствительность, не приводит к импотенции или раку простаты.
Не доказана и польза воздержания от мастурбации — например, оно не повышает качество спермы, что является довольно распространенным убеждением в интернетах-сообществах типа NoFap (забавно, что 99% его участников на реддите являются мужчинами) или интернет-движениях вроде No Nut November. Простите, джедаи Недрочабря: воздержание не улучшает психическое здоровье и ясность ума, а также не повышает мужественность и уровень тестостерона.
А часто — это сколько?
А сколько угодно — нормы нет. Например, в норвежском исследовании о связи мастурбации и сексуального удовлетворения максимальный уровень частотности для респондентов-мужчин — «мастурбирую чаще одного раза в день», а для женщин — «два или три раза в неделю».
Еще ученые обнаружили интересную связь: чем чаще человек мастурбирует, тем более он открыт к новому опыту, тем разнообразнее его сексуальные практики и тем больше партнеров или партнерок у него было в жизни.
Но не надо забывать, что иногда слишком частая мастурбация может быть симптомом гиперсексуальности — компульсивным сексуальным расстройством поведения. Хотя даже в таких случаях нельзя определить универсальную частотность, опасную для всех. А проблемы с сексуальным удовлетворением могут возникать и когда человек мастурбирует чаще среднего, и когда реже.