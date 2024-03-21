Музыкантов ABBA наградили рыцарскими орденами Швеции

Король Швеции Карл XVI Густав наградил участников группы ABBA орденом Васы, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственную канцелярию. Рыцарский орден имени короля Швеции XVI века вручили за заслуги в шведской и международной музыкальной жизни.
Бенни Андерссона, Анни-Фриду Рёйс (Лингстад), Бьёрна Ульвеуса и Агнету Фельтскуг предложил представить к награде Орденский совет при Орденской канцелярии Его величества. Инициативу поддержало правительство Швеции.
Всего существуют четыре рыцарских ордена: помимо Васы — орден Меча, орден Северной Звезды и орден Серафима. Королевские рыцарские ордена вручаются шведам впервые за почти пятьдесят лет, отметили в канцелярии.