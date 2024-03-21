Музыкантов ABBA наградили рыцарскими орденами Швеции

Сегодня в 16:58
Фото: AVRO

Король Швеции Карл XVI Густав наградил участников группы ABBA орденом Васы, сообщает ТАСС со ссылкой на правительственную канцелярию. Рыцарский орден имени короля Швеции XVI века вручили за заслуги в шведской и международной музыкальной жизни.

Бенни Андерссона, Анни-Фриду Рёйс (Лингстад), Бьёрна Ульвеуса и Агнету Фельтскуг предложил представить к награде Орденский совет при Орденской канцелярии Его величества. Инициативу поддержало правительство Швеции.

Всего существуют четыре рыцарских ордена: помимо Васы — орден Меча, орден Северной Звезды и орден Серафима. Королевские рыцарские ордена вручаются шведам впервые за почти пятьдесят лет, отметили в канцелярии.

В апреле 2023 года из‑за рака скончался гитарист ABBA Велландер.

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