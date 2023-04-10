Умер гитарист группы ABBA Лассе Велландер

В возрасте 70 лет умер шведский музыкант, гитарист группы ABBA Лассе Велландер. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление семьи артиста.
«Недавно стало известно, что он заболел раком, который быстро распространялся. Рано утром в Страстную пятницу Велландер скончался в окружении близких», — написали родные музыканта в соцсетях.
Лассе Велландер родился в 1952 году и начал играть на гитаре еще в детстве. Он присоединился к ABBA в октябре 1974 года и принял участие в записи всех восьми альбомов группы, включая «Voyage», который увидел свет в 2021 году.
За год до распада ABBA в 1982 году Велландер выпустил собственный альбом, а затем продолжил работать с другими шведскими артистами. Позже он спродюсировал и выпустил еще 11 пластинок, последняя увидела свет в 2006 году.
В 2008 году гитариста пригласили для работы над саундтреком к фильму «Мамма Миа!». В нем снялись Аманда Сейфрид, Мерил Стрип, Пирс Броснан, Стеллан Скарсгорд, Колин Ферт, Джули Уолтерс и Кристина Барански.