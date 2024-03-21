Мэрия Новосибирска стала запрашивать списки должников по коммуналке для «содействия военкоматам»

В начале года власти Самарской области обязали чиновников и силовиков усилить агитацию среди должников, мигрантов и осужденных на наказания, не связанные с лишением свободы, на участие в военной спецоперации на территории Украины. Росгвардии поручили привлекать к этому владельцев огнестрельного оружия.