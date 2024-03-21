Мэрия Новосибирска стала запрашивать списки должников по коммуналке для «содействия военкоматам»

Мэрия Новосибирска начала запрашивать у управляющих компаний списки должников по коммунальных услугам для «содействия военкоматам» по набору контрактников. Администрация пояснила, что таким образом происходит «активизация работы по уплате задолженностей».
Снимком обращения властей к УК поделилась депутатка горсовета Светлана Каверзина*. Изданию «Подъем» мэрия подтвердила подлинность документа.
«Работа по повышению собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги ведется на постоянной основе. Сотрудниками администраций совместно с представителями управляющих компаний и ТСЖ регулярно проводятся встречи со злостными неплательщиками. Письмо, направленное сотрудниками администрации, подготовлено с целью активизации работы по уплате задолженностей по ЖКУ», — заявили в мэрии Новосибирска.
Сколько должников удалось склонить к уплате таким способом, не уточняется.
В начале года власти Самарской области обязали чиновников и силовиков усилить агитацию среди должников, мигрантов и осужденных на наказания, не связанные с лишением свободы, на участие в военной спецоперации на территории Украины. Росгвардии поручили привлекать к этому владельцев огнестрельного оружия.
* Светлана Каверзина признана Минюстом РФ иностранным агентом.