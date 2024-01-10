В Самарской области будут вербовать на СВО должников, осужденных и мигрантов

Самарское правительство поручило ведомствам начать вербовать на военную операцию на территории Украины должников, осужденных и мигрантов. О документе со списком мер, которые призваны увеличить набор контрактников, рассказало региональное издание «Засекин».
Из постановления следует, что чиновники и силовики должны усилить агитацию среди должников, мигрантов и осужденных на наказания, не связанные с лишением свободы.
Правительство призвало «проработать возможность вручения агитационных материалов для поступления на военную службу по контракту лицам, имеющим задолженности, в том числе по уплате налогов и сборов, алиментов, кредитных обязательств», — передает издание «Медиазона»*, которое также ознакомилось с содержанием документа.
Федеральной службе судебных приставов и военкоматам также поручили проверять, действительно ли отправились на территорию боевых действий те, кто подал заявление о прекращении исполнительного производства в связи с «отправкой на СВО».
Росгвардия будет агитировать владельцев огнестрельного оружия. Сотрудники силовых ведомств, отличившиеся в «отборе кандидатов для поступления на военную службу по контракту», будут получать премии.
* «Медиазона» внесена Минюстом в реестр иноагентов.