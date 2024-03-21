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В России предложили создать банк спермы участников спецоперации
Дарья Мельникова
Сегодня в 15:07
Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
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В Новосибирске участники спецоперации будут работать преподавателями и сварщиками
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